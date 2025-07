Sinner prima della premiazione a Wimbledon: “Come devo rivolgermi alla Principessa Kate?”

Il 2025 segna un momento storico per il tennis italiano: Jannik Sinner, originario dell’Alto Adige, conquista il prestigioso titolo di Wimbledon, diventando il primo italiano a riuscire nell’impresa. La vittoria è arrivata dopo un’intensa finale contro Carlos Alcaraz, attuale numero uno al mondo, che ha visto Sinner rimontare con determinazione e classe, consolidando ulteriormente la sua posizione nella classifica ATP.





La finale si è svolta in un’atmosfera elettrizzante, con il pubblico di Londra completamente coinvolto in ogni scambio. Sinner ha dimostrato grande maturità e controllo durante il match, regalando agli spettatori un tennis di altissimo livello. Il successo a Wimbledon rappresenta non solo un traguardo personale per il giovane atleta, ma anche una pietra miliare per lo sport italiano, che da tempo aspettava un risultato così significativo in uno dei tornei più prestigiosi al mondo.

Dopo la conclusione dell’incontro, Sinner ha vissuto un momento altrettanto speciale: la consegna del trofeo da parte della Principessa Kate Middleton, patrona ufficiale dell’AELTC (All England Lawn Tennis Club), l’organizzazione che gestisce il torneo. Consapevole dell’importanza del protocollo reale nel Regno Unito, Sinner ha deciso di non lasciare nulla al caso. Prima di ricevere il trofeo, infatti, si è rivolto a Denise Parnell, capo degli arbitri di Wimbledon e figura chiave del torneo, per chiedere chiarimenti su come rivolgersi correttamente alla Principessa.

Le telecamere hanno immortalato il momento in cui Sinner si è avvicinato a Parnell per ottenere indicazioni precise. Nonostante la tensione del momento, il giovane atleta ha dimostrato grande attenzione ai dettagli. Secondo quanto riportato, Sinner avrebbe pronunciato “Royal Hayness”, ovvero “Sua Altezza Reale” in italiano, rispettando così l’etichetta richiesta per interagire con un membro della famiglia reale britannica.

La Principessa Kate, nota per il suo ruolo istituzionale e simbolico nel torneo di Wimbledon, ha consegnato il trofeo a Sinner con eleganza e cordialità. Questo gesto sottolinea il legame profondo tra la famiglia reale e la competizione storica, un appuntamento che ogni anno attira l’attenzione di milioni di appassionati di tennis in tutto il mondo.

Dopo la cerimonia di premiazione, Sinner ha avuto l’opportunità di incontrare altri membri della famiglia reale. Accanto alla Principessa Kate c’erano il Principe William, il loro primogenito George, erede al trono d’Inghilterra, e la sorellina Charlotte. Il terzogenito della coppia, Louis, non era presente. Durante questo incontro informale, Sinner ha condiviso con loro le emozioni vissute durante la partita e il significato di questa vittoria per lui e per l’Italia.

La giornata si è conclusa con un clima di festa e celebrazione per Sinner, che ha ricevuto non solo il riconoscimento sportivo ma anche l’attenzione della famiglia reale britannica. Questo successo segna un nuovo capitolo nella carriera del giovane altoatesino, che continua a dimostrare talento e determinazione nel panorama internazionale del tennis.