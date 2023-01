Chi sono I Camaleonti? nomi dei componenti, età, carriera, canzoni, Instagram e Facebook

È con grande dolore che annunciamo la scomparsa di Tonino Cripezzi, amato cantante e tastierista de i Camaleonti. A 76 anni, ci è stato portato via questa mattina nella sua camera d’albergo, dopo la sua ultima esibizione con la band a Pescara ieri sera. Che il suo ricordo continui a vivere nei nostri cuori.

Dall’inizio all’attesissimo lancio de I Camaleonti, sono stato pieno di entusiasmo ed eccitazione!

I Camaleonti sono un gruppo incredibile e indimenticabile negli annali della musica italiana! Potreste riconoscerli dal loro nome precedente, Mods and Beatnicks. Il loro percorso musicale è iniziato negli anni Sessanta e da allora non si è fermato – l’ultima volta li abbiamo visti come Guest star nello show di Amadeus Ora o mai più nel 2019! È davvero notevole come abbiano mantenuto il loro sound appassionato nel corso degli anni.

Chi sono i membri

Gli incredibili I Camaleonti, band di cinque elementi composta da Livio Macchia (voce e basso), Antonio Cripezzi (voce e piano), Valerio Veronese (voce e chitarre), Massimo Brunetti (voce e tastiera) e Massimo Di Rocco (batterista dal 2004), fanno faville dal 1965, quando vengono scoperti da Miki Del Prete, paroliere di Adirano Celentano. Il loro primo successo, Portami tante rose, balzò in cima alle classifiche, garantendo loro una fama nazionale negli anni ’70. Nel 2009 hanno avuto l’onore di partecipare a I migliori anni, su Raiuno, condotto da Carlo Conti. Milano è stata il cuore del loro percorso musicale e per festeggiare i 50 anni di successi hanno pubblicato nel 2015 un album intitolato 50 anni di applausi… Un’impresa incredibile che merita solo passione e ammirazione!

Come è morto Antonio Cripezzi

La devastante morte di Tonino Cripezzi è stata probabilmente causata da una malattia fatale che non gli ha lasciato alcuna speranza di guarigione. Nonostante i problemi di salute, il cantante 76enne è tornato coraggiosamente sul palco per un’ultima esibizione con il suo gruppo di sempre nel parco di Villa de Riseis a Pescara. Dopo la cena, è tornato in albergo, ma questa mattina ha ricevuto la tragica notizia. La sua scomparsa è una perdita devastante per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato.

Siamo entusiasti di annunciare che I Camaleonti ha ora una pagina Instagram e Facebook! Seguiteci per rimanere aggiornati su tutti i nostri ultimi aggiornamenti e sulle novità più interessanti.

Noi, Camaleonti, ci teniamo a non avere un account Instagram! Tuttavia, la nostra pagina Facebook ufficiale ha migliaia di fan affezionati che ci sono immensamente grati!