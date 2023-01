Aurora Ruffino chi è il fidanzato Maxime: età, lavoro e figli

Chi è il passionale spasimante francese di Aurora Ruffino?

Aurora Ruffino, protagonista della serie televisiva di Rai 1 “Black Out” al fianco di Alessandro Preziosi, è ferocemente protettiva nei confronti della sua vita privata. Ci tiene così tanto a mantenere privata la sua relazione con Maxime, un ingegnere francese di qualche anno più giovane, che raramente pubblica foto di loro due insieme. La loro storia è iniziata nel 2016, quando si sono incontrati durante una vacanza in Francia, e da allora sono inseparabili.

Aurora e il suo spasimante vivono insieme e lei ha attribuito a lui la sua conoscenza dell’inglese. Ora sta imparando anche il francese! Anche se non hanno ancora figli, Aurora trova ancora gioia nei momenti in cui bisticciano. “Io e il mio ragazzo parliamo in inglese. Sto anche imparando il francese… La parte migliore è quando litighiamo!”, ha dichiarato la giovane attrice in un’intervista alla Rai.

Chi è Aurora Ruffino

Aurora Ruffino, nata nella splendida città di Torino il 22 maggio 1989, è una nota attrice ed è la quarta di sei figli. Cresciuta a Druento, la tragedia si abbatte in giovane età quando la madre Florinda muore durante il parto. Il padre viene mandato in prigione, lasciando Aurora allevata dai nonni e dalla zia. A 14 anni inizia a seguire la sua passione per la recitazione iscrivendosi a un corso di teatro e a 19 anni, dopo la maturità, frequenta la Gipsy Musical Academy di Torino. Il suo film d’esordio, La solitudine dei numeri primi, esce nel 2010 e da allora è una forza inarrestabile nel mondo dello spettacolo.