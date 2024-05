Il Volo, serata amara per Piero, Gianluca e Ignazio all’evento più atteso: “Che delusione”

Il Volo torna protagonista su Canale 5 con tre serate evento dall’Arena di Verona: il primo appuntamento, andato in onda il 14 maggio, ha visto la partecipazione speciale di Giorgia.





Il celebre trio de Il Volo ha inaugurato una serie di tre serate evento su Canale 5, intitolate Il Volo – Tutti per Uno. Dopo il successo della prima serata del 14 maggio, gli spettatori attendono con impazienza i prossimi appuntamenti del 21 e del 28 maggio. Lo spettacolo, progettato da Michele Torpedine, vede la partecipazione di numerosi artisti e la conduzione dei tre tenori: Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto.

Il percorso artistico de Il Volo è iniziato nel programma Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici, e da allora i tre giovani tenori sono diventati delle vere e proprie stelle della musica internazionale. Con oltre 22 milioni di dischi venduti e 250 milioni di streaming, Il Volo rappresenta il Belcanto italiano nel mondo.

Le serate evento di Il Volo su Canale 5 non sono solo un’occasione per ascoltare la loro musica, ma anche per vedere all’opera altri grandi artisti italiani. La prima serata ha visto la partecipazione di Giorgia, che ha condiviso il palco con il trio, regalando momenti di grande emozione.

Il trio ha recentemente concluso un World Tour in Giappone e a marzo ha pubblicato un nuovo album di inediti intitolato Ad Astra. Nonostante alcune voci di crisi e possibili separazioni, i tre cantanti hanno smentito categoricamente ogni rumor durante un’ospitata a Viva Rai Due con Fiorello. Il calendario del trio è infatti fitto di impegni, con tour internazionali in programma.

Durante la puntata di Il Volo – Tutti per Uno, gli artisti ospiti hanno giocato un ruolo fondamentale. Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri e Mara Sattei sono saliti sul palco, arricchendo la serata con le loro performance. Tuttavia, la presenza di ospiti così illustri ha sollevato qualche critica: alcuni telespettatori hanno infatti notato come Claudio Baglioni abbia rubato la scena ai protagonisti della serata.

La scelta di invitare grandi nomi della musica italiana si è rivelata un’arma a doppio taglio. Se da un lato ha aggiunto prestigio e varietà allo spettacolo, dall’altro ha rischiato di mettere in ombra Piero, Gianluca e Ignazio.

Il Volo – Tutti per Uno si conferma comunque un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica, capace di coniugare talento, emozione e spettacolo. Le prossime serate promettono di offrire altrettanti momenti indimenticabili, con un mix di esibizioni soliste e collaborazioni inedite che celebrano il meglio della musica italiana. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 per non perdere il seguito di questo straordinario evento musicale.