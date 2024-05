L’ultimo giorno di Amadeus in Rai: emozioni, un bacio a Giovanna Civitillo e l’assenza dei dirigenti.

Il noto conduttore conclude la sua carriera in Rai con un toccante addio al Teatro delle Vittorie, circondato da amici ma senza la presenza dei pezzi grossi.





Amadeus, volto storico della Rai, ha trascorso il suo ultimo giorno in azienda il venerdì 10 maggio, registrando le puntate finali di Affari Tuoi. Il settimanale Chi, in edicola dal 15 maggio, ha documentato gli ultimi momenti del conduttore, incluso il suo ingresso emozionato al Teatro delle Vittorie. Tra le immagini più significative, un bacio appassionato alla moglie, Giovanna Civitillo, e la compagnia di molti amici. Tuttavia, mancavano all’appello i dirigenti della Rai.

Il clima di addio è stato segnato da un certo gelo. La stessa mattina, Amadeus era stato ospite di Fiorello per concludere un altro importante capitolo con l’ultima puntata di Viva Rai2!. Le loro strade sembrano destinate a separarsi: mentre Amadeus si prepara a una nuova avventura sul Nove, Fiorello ha dichiarato che si prenderà una pausa, in attesa della “prossima idea”.

La differenza nei saluti tra Fiorello e Amadeus è stata palpabile. Fiorello è stato salutato calorosamente, con la Rai che ha espresso un forte desiderio di trattenerlo. Al contrario, l’addio ad Amadeus è stato più freddo. Al Teatro delle Vittorie, per l’ultima di Affari Tuoi, non c’erano dirigenti di alto livello, a eccezione di Raffaella Sallustio, vicedirettrice dell’intrattenimento access prime time della Rai e responsabile del programma. L’assenza di una calorosa dimostrazione di affetto da parte della Rai è stata evidente, nonostante il grande successo dell’ultima edizione di Affari Tuoi.

Nel frattempo, il futuro di Giovanna Civitillo sembra ancora incerto. Attualmente, ha un ruolo fisso nel programma quotidiano di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno. Secondo Chi, la moglie di Amadeus attende conferme per l’anno prossimo. Sembra improbabile che ci sia un programma per lei nel gruppo Warner Bros. Discovery, quindi potrebbe rimanere in Rai. Tuttavia, con il passaggio di Amadeus al Nove, le sorprese potrebbero non essere finite.

La giornata di addio di Amadeus è stata immortalata in immagini toccanti, mostrando un uomo visibilmente emozionato mentre si congeda da un’azienda che ha segnato la sua carriera. Gli amici presenti hanno reso il momento speciale, ma l’assenza dei dirigenti ha lasciato un vuoto significativo. Amadeus si avvia verso nuove sfide, portando con sé l’affetto del pubblico e il sostegno della sua famiglia.