Chiara Ferragni vola a Dubai per 24 ore: quanto costa una notte nell’hotel a forma di vela.

Chiara Ferragni, dopo un weekend a Roma e un ritorno a Milano, vola a Dubai per un impegno di lavoro top secret. Ecco quanto costa alloggiare nel lussuoso Burj Al Arab, l’hotel a forma di vela.





Chiara Ferragni è partita per Dubai per un breve viaggio di lavoro. L’influencer e imprenditrice, recentemente tornata a Milano dopo un weekend a Roma, si è recata negli Emirati Arabi per un progetto ancora segreto. Sul suo profilo Instagram, ha rivelato che il viaggio durerà solo 24 ore. Questo periodo è particolarmente impegnativo per Chiara, che sta cercando di riprendere i suoi impegni lavorativi dopo le conseguenze del caso Balocco e le prime settimane da single dopo la separazione da Fedez. Solo pochi giorni fa, l’influencer ha partecipato a un evento organizzato dalla Camera della Moda per premiare i giovani designer emergenti. A Dubai, Ferragni alloggia in uno degli hotel più lussuosi del mondo.

Per il suo breve soggiorno, Chiara Ferragni ha scelto il Burj Al Arab, l’iconico hotel a forma di vela. Questo hotel a cinque stelle, situato su un’isola artificiale, è uno dei grattacieli più alti del mondo e uno dei dieci migliori hotel a livello globale. La struttura offre ogni tipo di comfort e una vista mozzafiato. L’arredamento, in stile marino, riflette il tema della vela che caratterizza l’architettura del palazzo. Il Burj Al Arab dispone di otto ristoranti di classe mondiale e numerose suite lussuose.

Gli ospiti dell’hotel possono arrivare in grande stile a bordo di una Rolls-Royce o tramite un servizio di trasferimento in elicottero. La terrazza sul tetto dell’hotel è dotata di due piscine, un ristorante e un bar, offrendo un’esperienza di lusso senza pari. Le undici suite dell’hotel sono progettate per offrire una vista panoramica sul golfo Persico grazie alle ampie finestre che si affacciano sulla spiaggia sottostante.

Quanto costa alloggiare in questo paradiso di lusso? Il Burj Al Arab Jumeirah offre diverse opzioni di soggiorno. La suite “base”, la Deluxe Marina Suite, misura 170 metri quadrati e dispone di quattro posti letto e una vasca idromassaggio. Il suo arredamento opulento combina elementi in stile arabo e barocco, e offre una vista spettacolare sul golfo. Il costo per una notte in questa suite è di 968 euro. La suite più esclusiva, la Diplomatic Three Bedroom Suite, offre 670 metri quadrati di puro lusso con tre camere da letto, una sala da pranzo e una sala lounge. Il costo per una notte in questa suite è di 5.249 euro.

Chiara Ferragni continua a dimostrare il suo amore per il lusso e l’eleganza con questo breve ma intenso soggiorno a Dubai. Mentre il progetto che l’ha portata negli Emirati rimane segreto, i suoi fan attendono con ansia di scoprire le novità che l’influencer ha in serbo.