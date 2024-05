Ida Platano in lacrime a Uomini e Donne: “Sono sfortunata”, i corteggiatori abbandonano e il trono finisce

Il trono di Ida Platano si conclude drammaticamente tra le lacrime dopo la cacciata di Mario Cusitore e l’abbandono di Pierpaolo Siano, segnando la fine di un percorso turbolento.





Nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 14 maggio, il trono di Ida Platano ha visto il suo epilogo tra tensioni e delusioni. Dopo l’espulsione di Mario Cusitore, sorpreso in un B&B con un’altra donna, è stato Pierpaolo Siano a decidere di lasciare lo studio, dichiarando di non voler più conoscere la dama.

Durante la puntata, Ida ha rivissuto la controversa fine della conoscenza con Mario Cusitore. Maria De Filippi ha mostrato un video registrato subito dopo l’episodio precedente, in cui Cusitore, visibilmente deluso, accusava Ida di non avergli creduto. “Sarò stato leggero, senza malizia ad entrare in quel B&B. Sono innamorato di lei, ma non mi viene di inseguirla,” ha dichiarato Cusitore, esprimendo lo stesso concetto anche su Instagram dopo la sua cacciata dal programma.

Ida Platano, colpita dalle accuse, ha risposto: “Mi ero fatta una versione diversa, non lo so chi ho conosciuto, non si capisce com’è. Per alcune cose gli ho creduto, ma non ho voglia più di sentire niente.” Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno commentato duramente le parole di Cusitore, definendolo vigliacco e sottolineando come avesse mentito per settimane.

La situazione si è ulteriormente complicata con l’arrivo di Pierpaolo Siano in studio. Siano ha dichiarato di essere tornato solo per rispetto verso Maria De Filippi e la redazione. Rivolgendosi a Ida, ha detto: “Nell’ultimo videomessaggio hai messo me allo stesso livello di Mario. Hai sempre preferito lui a me.” Ida ha cercato di spiegare il suo comportamento, affermando di aver sempre mostrato interesse per Pierpaolo, ma riconoscendo di vedere in lui una persona più sincera e pulita. “Mi sono comportata come mi sentivo,” ha spiegato. “C’era un piacere, un trasporto verso Mario differente, ma se lo sentivi perché sei rimasto?”

Pierpaolo, visibilmente irritato, ha accusato Ida di averlo trattato come una ruota di scorta e ha comunicato a Maria De Filippi la sua decisione di lasciare il programma da solo, dichiarando di non avere più interesse a conoscerla. “Se anche la dama mi scegliesse, io non voglio più andare avanti,” ha concluso.

Il trono di Ida Platano, che sembrava promettente, si è così concluso in modo drammatico, con la dama visibilmente commossa e i corteggiatori in fuga. Un epilogo che ha lasciato tutti sorpresi e ha sottolineato ancora una volta le difficoltà nel trovare l’amore vero all’interno del programma.