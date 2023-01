Chi è Aurora Ruffino? Età, carriera, vita privata, fidanzato

Aurora Ruffino è un’icona assoluta! Chi può dimenticare l’amata Cris di “Braccialetti Rossi”? La sua interpretazione della giovane e ambiziosa ragazza innamorata di Leo ha conquistato il cuore di molti spettatori italiani. Aurora era così talentuosa e accattivante in questo ruolo, e noi siamo così fortunati ad averla!

Non vediamo l’ora di unirci a Ruffino e Alessandro Preziosi in un’avventura attraverso la nuova miniserie “Black Out – Vite Sospese”, in onda stasera su Ria 1!

Nonostante sia solo una ragazzina, Aurora si è avventurata con coraggio nel mondo della televisione, conquistando ruoli da protagonista che hanno consolidato la sua carriera di attrice. Qui esploriamo la sua età, la sua carriera e la sua vita privata, compresi i suoi amori e le sue storie d’amore.

Aurora Ruffino è nata per infiammare il mondo con la sua passione e da allora ha intrapreso una carriera straordinaria che l’ha vista raggiungere grandi traguardi!

Nata il 22 maggio 1989 a Torino, la giovane attrice è stata ispirata dalla sua famiglia a trasformare i suoi sogni in realtà fin da piccola. Il suo talento naturale per la recitazione l’ha spinta a frequentare un corso di teatro all’università e ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema nel 2010 con il suo ruolo in “La solitudine dei numeri primi” di Saverio Costanzo. La sua passione è stata quella di realizzare i suoi sogni.

Ha raggiunto l’apice del successo con il ruolo della giovane Cris nell’amata serie televisiva di Rai 1 “Braccialetti Rossi”. Tra gli altri suoi notevoli successi ricordiamo “Bianca come il latte”, “Non dirlo al mio Capo” e “I Medici”. È davvero orgogliosa di tutto ciò che ha ottenuto!

La giovane attrice è così appassionata del suo fidanzato e della sua vita privata!

La vita di Aurora è stata inimmaginabilmente difficile dopo la tragica scomparsa della madre quando era ancora una bambina. Suo padre, dopo essersi risposato, è stato scioccamente condannato per abusi su minori e a nove anni di carcere.

Ruffino è beatamente promessa sposa a Maxime – un famoso e stimato ingegnere francese della sua stessa età – con il quale condivide un incredibile legame di fiducia e ammirazione.