Chi sono i Colla Zio? Età, componenti, nomi, fidanzate e biografia

Colla Zio è un gruppo rap italiano formato da cinque membri talentuosi: Tommaso Bernasconi, Andrea Malatesta, Andrea Arminio, Francesco Lamperti e Tommaso Manzoni. Questi giovani artisti hanno età comprese tra i 20 e i 30 anni e sono uniti dalla loro passione per la musica rap.

Il nome Colla Zio nasce dalla fusione della parola “Colla”, che significa “collettivo”, e “Zio”, che è un intercalare lombardo che rappresenta Milano. Questo nome rappresenta perfettamente la loro identità come collettivo milanese.

Il gruppo ha fatto il suo debutto nel 2019 con il singolo “Bibite – Americana” e da allora non si è più fermato. Nel 2021, hanno pubblicato l’EP “Zafferano”, che presenta alcuni dei loro brani più rappresentativi. Questo EP rappresenta i temi della Generazione Z, come incertezze, contraddizioni, amicizia e amore. La loro musica è caratterizzata dalla naturalezza e dalla verità, e questo è ciò che li distingue dagli altri gruppi rap.

In vista del Festival di Sanremo 2023, i Colla Zio stanno lavorando duramente per prepararsi al meglio. Stanno preparando lo show, il live, un disco e un tour, e stanno anche imparando a fare le loro prime interviste. Questi giovani artisti sono molto emozionati e non vedono l’ora di partecipare al Festival di Sanremo.

Oltre al loro impegno nella musica, i Colla Zio sono anche molto impegnati nella vita sociale. Sono molto attivi sui social media e interagiscono spesso con i loro fan. Questo li aiuta a mantenere un forte legame con il loro pubblico e a crescere come artisti.

In definitiva, i Colla Zio sono un gruppo rap italiano molto talentuoso che merita di essere seguito. Con la loro musica vera e naturale, questi giovani artisti hanno tutto ciò che serve per diventare un successo. Non vediamo l’ora di vederli sul palco del Festival di Sanremo 2023 e di ascoltare le loro future creazioni musicali.