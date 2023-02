Chi sono J-Ax e Dj Jad? Età, Articolo 31, moglie, figli, canzone “Un bel viaggio”, Sanremo 2023

J-Ax e DJ Jad sono il duo pionieristico che ha reso popolare l’hip hop in Italia negli anni ’90, con i loro brani di rilievo come “Domani smetto”, “Il Funkytarro” e “Tranki Funky”.

Alessandro Aleotti (J Ax, 51) e Vito Luca Perrini (Dj Jad) formano il duo musicale Articolo 31. Sono stati tra i primi a portare l’hip hop in Italia durante gli anni Novanta. Sono stati tra i primi a portare l’hip hop in Italia negli anni ’90 e ora tornano sul palco di Sanremo 2023. Non si tratta di una vera e propria reunion, visto che i due si esibiscono insieme dal 2018, ma il loro ritorno è molto atteso. I loro classici successi come “Ohi Maria”, “Il Funkytarro”, “Ti tiro scemo”, “Italiano Medio” e “Domani” hanno risuonato con più generazioni e promettono di portare sul palco qualcosa di nuovo oltre alla trap.

Articolo 31, una raccolta di successi degli anni ’90 che vanno da “Italiano medio” a “Domani”.

Gli Articolo 31 nascono a Milano nel 1990, composti da J-Ax e DJ Jad. Il duo ha portato il genere freestyle in Italia, pubblicando il primo singolo “Nato per rappare/6 quello che 6” nel 1992 tramite Crime Squad in vinile e in edizione limitata. Segue l’album di debutto City Streets nel 1993, da cui vengono estratti i singoli “Touch Here” e “I’m Talking to You”. Nel 1994 esce “Ohi Maria”, canzone dedicata alla Marijuana, che diventa un successo intergenerazionale e vince “Un disco per l’estate” nel 1995, diventando il lavoro di maggior successo del gruppo.

Tra il 1996 e il 1997 il gruppo pubblica numerosi singoli di successo, tra cui Domani, Tranqi Funky, 2030 e Il funkytarro, e partecipa al Festivalbar. Negli anni Duemila, il gruppo si è spostato dall’hip hop a sonorità più orientate al pop.

Dopo la pubblicazione di nove album tra il 2006 e il 2018, il duo ha deciso di prendersi una pausa e di dedicarsi a progetti individuali. Nel 2018, i due hanno celebrato il traguardo dei 25 anni di carriera con una serie di concerti di reunion che hanno registrato il tutto esaurito.

Qual è l’origine del termine Articolo 31?

Il moniker del gruppo deriva dalla famigerata Sezione 31 del Broadcasting Authority Act, una legge approvata dalla legislatura irlandese nel 1976 in risposta ai disordini nell’Irlanda del Nord, ampiamente criticata per il suo potenziale di ostacolare la libertà di espressione nel Paese.

J-ax è un artista eccezionale che fa musica da decenni e vive la vita al massimo. Ha quasi 40 anni ed è sposato con l’amore della sua vita.

Alessandro Aleotti, altrimenti noto come J-Ax, è nato a Milano nel 1972 (all’età di 51 anni) e cresciuto a Cologno Monzese. Da giovane ha vissuto con i genitori e il fratello Luca Paolo, che in seguito è diventato l’artista musicale noto come Grido (ex Gemelli Diversi). In alcune interviste, J-Ax ha espresso la sua avversione per la scuola e il bullismo che ha subito, spingendolo a iniziare a lavorare dopo aver terminato le scuole superiori. Dal 2007 è sposato con la modella americana Elaina Coker e insieme hanno un figlio, Nicolas Aleotti, nato il 24 febbraio 2017. Il rapper è appassionato di tatuaggi e ha la testa completamente tatuata, tra cui uno dedicato al figlio.

J-Ax la lotta con Fedez

Dopo lo scioglimento degli Articolo 31 nel 2006, J-Ax ha intrapreso una carriera da solista riscuotendo un incredibile successo con il suo singolo di successo “O ti Amo o Ti Ammazzo”. La sua carriera è ulteriormente fiorita quando nel 2013 ha unito le forze con il rapper Fedez, fondando la loro etichetta discografica. Nonostante una breve rottura nel 2018, quando Fedez ha rivelato in un’intervista a La Confessione che l’ex Articolo 31 aveva stretto accordi con il suo ex manager a sua insaputa, J-Ax e Fedez si sono infine riconciliati e riappacificati.