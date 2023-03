Chi sono Omara, William e Riccardo tre figli segreti di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi televisivi più apprezzati attualmente. Grazie al suo carattere esuberante, ha conquistato il pubblico fin dalle sue prime apparizioni televisive. Cristiano Malgioglio ha tre figli segreti a Cuba: ecco chi sono Omara, William e Riccardo.

Pur essendo un personaggio noto, Cristiano Malgioglio mantiene riservatezza riguardo alla sua vita privata. Sappiamo che attualmente è fidanzato con un nutrizionista di 38 anni residente a Istanbul. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Cristiano ha raccontato di aver vissuto un colpo di fulmine e che i due stanno progettando il loro futuro insieme.

Cristiano Malgioglio è un volto molto conosciuto nella televisione italiana. Ha esordito in Rai con il programma “Casa Raiuno” e successivamente con “I raccomandati”. Da allora, Cristiano è entrato nel mondo dei reality, partecipando all’Isola dei Famosi nel 2007 e al Grande Fratello Vip nel 2017. È stato anche opinionista nel 2018 per il Grande Fratello Nip. Recentemente, ha partecipato al programma “Name That Tune” trasmesso su TV8 con Enrico Papi.

Nonostante sia attualmente dichiaratamente omosessuale, in passato lo abbiamo visto in compagnia di donne del mondo dello spettacolo, come Valeria Marini, prima del suo coming out.

Cristiano Malgioglio ha saputo imporsi nel mondo televisivo, riscuotendo grande successo. Oggi è invitato a numerose trasmissioni e il suo nome è garanzia di popolarità e audience. Quest’anno ha anche deciso di ripetere l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, il programma che lo ha reso amato dal pubblico.

In un’intervista concessa a Novella 2000 qualche anno fa, Malgioglio si è raccontato senza filtri e abbiamo scoperto una parte nascosta della sua vita: la paternità. Avrebbe ben tre figli, di cui non aveva mai parlato fino a quel momento.

Ciò che sorprende è come, nonostante i social media rendano note molte informazioni sulle celebrità, Cristiano sia riuscito a mantenere segreto questo aspetto della sua vita. Ha dichiarato a Novella 2000 di sostenere economicamente tre bambini cubani.

Omara, William e Ricardo sono i nomi dei figli di Cristiano Malgioglio che ha deciso di aiutare. Afferma di essere particolarmente legato a Omara, pur interessandosi anche agli altri due.

“Sono molto legato a lei. Seguo anche altre due persone: William e Riccardo. Tutti e tre vivono a Cuba. Sì, ho tre figli a distanza. È stata una scelta che ho fatto molti anni fa, ma non l’ho mai resa pubblica. Ora sono adulti e sono orgoglioso di averli aiutati a crescere. Non li ho adottati, ma li considero miei figli. Vado spesso a Cuba per incontrarli”.