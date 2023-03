Chi è Carolina Russi figlia di Anna Pettinelli? Età, padre, fidanzato, The Voice, Radio Zeta,

Carolina Russi è la figlia di Anna Pettinelli, conosciuta anche come promettente giovane cantante.

Profili VIP

Carolina Russi è figlia di Anna Pettinelli e si è fatta notare come talentuosa cantante emergente. L’abbiamo vista partecipare a The Voice of Italy nel 2014. Cosa sappiamo di più su di lei?

Chi è Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli?

Biografia

Carolina Russi è nata a Roma il 17 novembre 1992, attualmente ha 30 anni. Vive con sua madre, Anna Pettinelli, e il compagno di quest’ultima, Stefano Macchi.

Chi è il padre di Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli?

Carolina mantiene un buon rapporto con suo padre, anche se non si conoscono molti dettagli su di lui. È molto legata anche a Stefano Macchi, l’attuale partner di Anna Pettinelli. Carolina ha affermato che i tre formano una vera famiglia, nonostante con Macchi non condivida un legame di sangue.

Attività e interessi

Carolina Russi studia Lingue e Culture Moderne a Roma e ha sempre avuto una passione per la musica. La figlia di Anna Pettinelli possiede una voce melodiosa, motivo per cui ha partecipato a The Voice of Italy nel 2014.

The Voice

Come menzionato, Carolina Russi ha partecipato a The Voice nella stessa edizione in cui Suor Cristina ha trionfato. Carolina è stata eliminata all’undicesima puntata e successivamente è entrata nella sezione Volere Volare di Domenica In. Attualmente gestisce un canale YouTube e suona il pianoforte e la chitarra.

Vita sentimentale

Al momento, non sembra che Carolina Russi sia impegnata sentimentalmente. Sui social, condivide pochissime informazioni sulla sua vita privata e amorosa.

Radio Zeta

Carolina è speaker per Radio Zeta!

Profilo Instagram di Carolina Russi, figlia di Anna Pettinelli

Potete trovare il suo profilo Instagram cliccando direttamente QUI!