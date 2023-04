Chi sono Sabina, Neal, Nathan, moglie e figli Dennis Fantina?

La famiglia di Dennis Fantina: Sabina, Neal e Nathan

Un cantante ritrovato: Dennis Fantina torna alla ribalta

Dennis Fantina, celebre cantante che partecipa a Tale e Quale Show e vincitore della prima edizione di Saranno Famosi, il programma di Maria De Filippi ora conosciuto come Amici, si era allontanato per un periodo dai riflettori. Ma cosa è accaduto nella vita dell’artista in questi anni?

Una famiglia all’ombra: Sabina, Neal e Nathan

Il primo elemento che emerge riguarda la vita privata di Dennis: il cantante ha formato una famiglia con Sabina, la donna che ha sposato e dalla quale ha avuto due figli, Neal e Nathan. Da quando ha vinto Saranno Famosi, Dennis è diventato una persona molto diversa.

Il matrimonio nel 2005: Sabina e Dennis Fantina, una coppia riservata

Dennis Fantina ha sposato Sabina nel 2005 e insieme hanno dato vita a una bellissima famiglia con i loro due figli. La coppia ha scelto di mantenere un profilo discreto, lontano dai riflettori e dalla vita pubblica. Non si sa molto sulla moglie di Dennis Fantina, ma è chiaro che Sabina non è coinvolta nel mondo dello spettacolo e della musica come il marito.

I figli: Neal e Nathan, cresciuti lontano dal mondo dello spettacolo

, il primogenito, è nato nell’anno del matrimonio e oggi ha sedici anni. Appare occasionalmente sui social insieme al padre, mostrando il loro legame. Nathan, nato nel 2011, ha da poco festeggiato il suo decimo compleanno.

In conclusione, la famiglia di Dennis Fantina è cresciuta e si è evoluta lontano dalle luci della ribalta, mostrando il lato più riservato e personale dell’artista, che ora torna alla ribalta con la sua partecipazione a Tale e Quale Show.