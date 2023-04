Chi sono veramente I Cugini di Campagna Nomi, età, moglie e quanto guadagnano

I Cugini di Campagna sono un gruppo musicale iconico della nostra nazione, le cui radici risalgono al 1970! Quando i membri del gruppo si sono riuniti per creare la loro musica, il pubblico ha risposto con un entusiasmo travolgente.

La canzone di debutto dei Cugini di Campagna, Il ballo di Peppe, fu un successo immediato quando andò in onda nel popolarissimo programma Alto gradimento di Renzo Arbore. Il successo fu notevole e si diffuse rapidamente nei primi anni di formazione del gruppo.

Il successo della band

La popolarità dei Cugini di Campagna salì alle stelle nel 1973, quando pubblicarono l’iconico Anima mia! La loro musica successiva fu a dir poco straordinaria, con brani come Un’altra donna, Preghiera e Tu sei tu che catturarono davvero il cuore di molti.

Il successo della band fu amplificato dalla pubblicazione di una moltitudine di singoli e nel 1990 portarono le loro canzoni iconiche in tour in tutto il mondo, ricevendo una risposta incredibilmente appassionata dai fan di tutto il mondo!

La passionale vita privata dei Cugini di Campagna!

Ivano e Silvano Michetti sono stati la forza trainante dei Cugini di Campagna fin dall’inizio. Ivano suona con passione la chitarra, il basso e le voci di sottofondo, mentre Silvano è un maestro della batteria e delle percussioni. Insieme, questi due hanno creato un’eredità che vivrà negli anni a venire.

Nel corso degli anni, a loro si sono aggiunti l’appassionato Nick Luciani, che è un incredibile vocalist e suona anche le tastiere e la keytar, e Tiziano Leonardi, che si è unito al gruppo nel 2012 e porta la sua maestria alle tastiere. Luciani ha fatto parte della band dal 1994 al 2014 e, dopo una breve pausa, è tornato nel 2021 con rinnovato entusiasmo.

Ivano Michetti e suo fratello gemello Silvano sono nati nella splendida città di Roma nel 1947. Nick Luciani è nato nella stessa città nel 1970 e il giovane Tiziano Leonardi è nato a Civitavecchia nel 1984. Che città appassionata per mettere al mondo queste persone meravigliose!

Nick Luciani e Vanessa Perna, dei Cugini di Campagna, sono felicemente uniti in matrimonio, con Vanessa cantante di professione. Il loro amore è stato benedetto da una bellissima figlia, Karen.

Silvano Michetti è felicemente sposato, anche se purtroppo non conosciamo il nome della sua amata moglie. Ivano Michetti è fortunato ad avere come compagna di vita la bella Rossella. Purtroppo non ci sono dettagli sulla vita intima di Tiziano Leonardi.

È innegabile che il reddito della band debba essere incredibilmente consistente, dato il numero di concerti, spettacoli e apparizioni televisive che hanno fatto, anche se possiamo solo ipotizzare la cifra esatta.