Chi sono Julia e Gabriel i figli di Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti sono felicemente uniti in matrimonio da molti anni e dal loro amore sono nati due bellissimi figli, Gabriel e Julia.

Chi è Eleonora Abbagnato

Eleonora Abbagnato è nata nella vivace città di Palermo il 30 giugno 1978 e fin da piccola era destinata a diventare una ballerina. A soli 11 anni debutta in televisione, salendo sul palco con lo stimato Pippo Baudo come conduttore.

Ha lavorato instancabilmente attraverso audizioni, dedizione e puro talento per debuttare in tournée, ottenendo infine un posto nello stimato corpo di ballo dell’Opéra di Parigi.

Dal 1996 al 2001 è diventata Prima Ballerina e il suo debutto come attrice in “Il 7 e l’8” di Salvatore Ficarra e Valentino Picone nel 2006 è stato un trionfo assoluto!

Nel 2009 ha partecipato con gioia a una delle serate del Festival di Sanremo 2009 e più tardi, con immensa emozione, ha pubblicato la sua autobiografia “Un angelo sulle punte” tramite Rizzoli.

È stata felicissima di far parte della Giuria di Qualità del Festival di Sanremo nel febbraio 2013!

Nel maggio 2013 ha preso con orgoglio le redini della squadra blu del programma Amici di Maria De Filippi, succedendo a Miguel Bosé, e dal maggio 2015 dirige con entusiasmo il corpo di ballo dell’Opera di Roma.

Chi è Federico Balzaretti

Nato nella splendida città di Torino il 6 dicembre 1981, Federico Balzaretti è un giocatore di calcio del Torino incredibilmente appassionato!

Entusiasta di intraprendere la sua carriera professionale, parte in prestito per Varese e Siena prima di tornare a Torino per giocare una stagione in Serie A e due in Serie B. Il suo entusiasmo si accende ulteriormente quando si trasferisce alla Juventus, dove può giocare un anno in Serie A e in Champions League.

Dopo essere stato ceduto alla Fiorentina nel 2007, è passato rapidamente al Palermo, dove ha iniziato a brillare, giocando da titolare in Europa League. Il suo talento è innegabile e viene premiato con un posto nella Nazionale italiana nel 2012, che partecipa al Campionato europeo. Purtroppo perde la finale contro la Spagna, ma nell’estate dello stesso anno viene ceduto alla Roma, dove può continuare a mettere in mostra le sue notevoli capacità.

Il 12 agosto 2015, in una conferenza stampa, ho annunciato con passione il mio ritiro dal calcio a 33 anni a causa di problemi fisici. Sono entusiasta di entrare a far parte della dirigenza della Roma e di occuparmi dei ragazzi che sono stati ceduti in prestito.

Con immensa passione, ha assunto il ruolo di opinionista per Premium Calcio durante la stagione 2015-2016. Nel giugno 2016 è diventato ospite fisso de Il grande match su Rai 1, commentando con acume i post partita degli Europei. Nel giugno 2019 ha lasciato la Roma dopo sette anni di gioco e di gestione ed è entrato a far parte di DAZN come opinionista.

Vita privata

È stato sposato con Jessica Gasparin e insieme hanno avuto due bellissime figlie, Lucrezia, nata nel 2006, e Ginevra Vittoria, nata nel 2008: una storia d’amore da ricordare!

Il 13 giugno 2011, nella Cappella Palatina di Palazzo dei Normanni a Palermo, si è unito in matrimonio con l’amata ballerina Eleonora Abbagnato.

La gioia è stata immensa il 24 gennaio 2012, quando è nata a Palermo la piccola Julia, ed è stata raddoppiata il 3 gennaio 2015, quando è nato a Roma il suo quarto figlio, Gabriel.

Il 21 luglio 2012 gli è stato conferito l’incredibile onore di diventare cittadino onorario di Pezzana, il paese dei suoi amati genitori.