Chiara Bontempi chi è la moglie di Gianmarco Tamberi

Conoscere Chiara Bontempi è doveroso: è la moglie di Gianmarco Tamberi, l’atleta italiano campione olimpico.

Prima della partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2021, il saltatore olimpico Gianmarco Tamberi aveva svelato i suoi progetti per il futuro: vincere la medaglia d’oro e poi sposare la sua fidanzata, Chiara Bontempi. Dopo la vittoria alle Olimpiadi e il campionato europeo dell’anno successivo, la coppia si è sposata. Ma chi è e cosa fa la moglie di Tamberi? Questo articolo fornisce informazioni sul passato di Chiara Bontempi, sulla sua vita privata e su altri fatti interessanti.

Chi è Chiara Bontempi, biografia

Poco è documentato sulla biografia di Chiara Bontempi, tuttavia sappiamo che è originaria di Ancona ed è nata il 12 agosto 1995 sotto il segno del Leone. È difficile accertare il percorso di studi di Chiara, ma ciò che forse non è noto a tutti è che, come l’altra sua coetanea, anche lei ha gareggiato in passato nel salto in alto, ottenendo risultati nei 60 metri e nel salto in alto.

Chiara Bontempi, vita privata

Chiara ha una relazione con il saltatore olimpico italiano Gianmarco Tamberi dal 2009. I due si vedono spesso insieme sul profilo Instagram di Chiara, il che fa pensare che si siano conosciuti sulle piste di atletica, anche se non sono disponibili ulteriori dettagli.

Nel 2021, la loro storia d’amore è stata pubblicata sul Pink News. Prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo, l’individuo che indossava un maglione blu ha chiesto a Chiara Bontempi di sposarlo con un mazzo di rose rosse e una cena romantica.

Le nozze si sono tenute il 1° settembre 2022, dopo un anno di attesa dalla risposta affermativa, come ampiamente documentato sui social media.

Gianmarco Tamberi è il coniuge di Chiara Bontempi.

Gianmarco Tamberi è nato a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, il 1° giugno 1992 ed è un Gemelli. Fin da piccolo Gianmarco si è dedicato all’atletica, seguendo le orme del padre, Marco Tamberi, uno dei più noti specialisti italiani del salto in alto.

Chiara Bontempi, 2 curiosità

È appassionato di moda e ama viaggiare.

Ha una forte affinità con gli animali ed è l’orgogliosa proprietaria di un canino.