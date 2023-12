Dopo giorni di silenzio, Chiara Ferragni è tornata su Instagram in un momento di sincerità. Senza l’immagine glamour e senza gli accessori griffati che caratterizzano di solito i suoi post, Chiara ha indossato un semplice maglioncino grigio e ha espresso un profondo dispiacere per l’errore di comunicazione nel suo progetto con Balocco per i pandori griffati. Questa iniziativa l’ha portata a essere multata dall’Antitrust. In un gesto di generosità, ha annunciato che donerà un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini malati.

Un Grande Crollo Mediatico?

Ma cosa succederà ora per l’immagine e la reputazione di Chiara Ferragni? È difficile prevedere se e come questa vicenda influenzerà il suo brand e la sua figura pubblica. Molti hanno paragonato questa situazione a un episodio precedente, ovvero la controversa festa di compleanno organizzata in un supermercato. Tuttavia, questa volta sembra diversa, soprattutto per l’aspetto benefico della sua iniziativa a favore dei bambini malati, che era in realtà separata dalla vendita dei pandori.

L’Andamento dei Follower

Per avere un’idea di quanto la sua popolarità abbia subito un colpo dopo l’annuncio della multa dell’Antitrust, possiamo analizzare i dati dei suoi follower su Instagram. Prima dell’annuncio, il suo profilo contava 29.732.266 follower. Subito dopo l’annuncio, questo numero è sceso a 29.715.449, con una perdita di 16.817 follower. Nonostante questa cifra possa sembrare significativa, rappresenta solo una piccola frazione del suo vasto seguito. In ogni caso, il caso ha comunque avuto un impatto sulla sua popolarità, nonostante il suo impegno a impugnare la decisione dell’Agcom e cercare di trasformare l’errore in qualcosa di costruttivo e positivo.





Il futuro dirà quanto questa vicenda influenzerà la sua carriera e il suo rapporto con il pubblico.