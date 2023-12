Le polemiche intorno all’influencer Chiara Ferragni e il suo coinvolgimento nel controverso caso del pandoro Balocco continuano a infiammare la discussione pubblica. Questa volta, è Diana Lanciotti, la fondatrice dell’associazione no-profit “Fondo Amici di Paco,” a prendere posizione e ad esprimere il suo dissenso nei confronti dell’influencer di fama mondiale.

L’opinione di Diana Lanciotti

Diana Lanciotti apre il suo intervento con una riflessione: “Più si sale in alto, più, quando si cade, ci si fa male.” Queste parole, intrise di significato, introducono il suo punto di vista su Chiara Ferragni e il suo attuale caso mediatico. Lanciotti non nasconde la sua critica nei confronti dei due ragazzi ricchissimi, noti per il loro stile di vita lussuoso e privi di necessità materiali. Secondo Lanciotti, la caduta di Chiara Ferragni e suo marito è emblematica e offre un’occasione di riflessione sulle conseguenze di un declino inaspettato.

Il danno causato

L’opinione di Diana Lanciotti si fa ancor più incisiva quando afferma: “Non voglio crocifiggere la Chiara Ferragni privata cittadina, ma voglio esprimere la mia indignazione verso un personaggio pubblico così influente che, con leggerezza o scientemente, ha sfruttato la malattia dei bambini e la fiducia dei compratori e, in più, ha infangato l’immagine di chi anche a costo di grossi sacrifici fa beneficenza davvero.” Queste parole evidenziano il dolore e la delusione che l’operato di Chiara Ferragni ha causato a coloro che credono nel valore della beneficenza autentica.





Il pandorogate e l’uovodipasquagate

L’analisi di Diana Lanciotti prosegue, e non risparmia critiche nei confronti di Chiara Ferragni per la gestione del cosiddetto “pandorogate” e “uovodipasquagate.” Lanciotti nota come il passo dal pandorogate all’uovodipasquagate sia stato tragico e sottolinea l’importanza che Chiara Ferragni attribuisce all’esposizione pubblica. Lanciotti non risparmia parole forti nel definire l’operazione di Ferragni “indegna, cattiva, cinica,” sottolineando come abbia sfruttato, deriso e violato la malattia dei bambini e la fiducia dei suoi fan.

La condanna finale

Diana Lanciotti conclude il suo intervento con una condanna inequivocabile: “Ha calpestato la buona e sana voglia di fare del bene che alberga nel cuore di tanti con un disprezzo che non è perdonabile. Non c’è vendita di indulgenze che possa mondare il peccato.” Queste parole mettono in evidenza la gravità delle azioni di Chiara Ferragni secondo la prospettiva di Diana Lanciotti e sottolineano il danno arrecato alla reputazione della beneficenza genuina.