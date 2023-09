Chiara Tramontano difende la sorella Giulia: ‘Non ha mai abbracciato l’amante di Impagnatiello’

Un Momento di Chiarezza

Chiara Tramontano, la sorella di Giulia, la giovane di Senago nel settimo mese di gravidanza tragicamente uccisa dal compagno Alessandro Impagnatiello, si è rivolta a Facebook per condividere i suoi sentimenti e rompere il silenzio che ha circondato la tragedia.

L’Abbraccio che Ha Scatenato Discussioni

Un particolare episodio ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica: l’abbraccio tra Giulia e l’amante di Impagnatiello poco prima dell’omicidio. Chiara, con un messaggio diretto, ha deciso di porre fine alle polemiche.

La Verità di Chiara Tramontano

Chiara ha chiarito che Giulia non ha ricambiato l’abbraccio dell’amante. Sottolinea che in una situazione simile, chiunque avrebbe fatto lo stesso. Ha deciso di condividere questa verità per far sì che l’incidente catturato dalle telecamere sia visto alla luce della realtà.

Un Dolore Profondo

Chiara ha condiviso il suo dolore profondo per la perdita di Giulia. Sottolinea che il dolore è un’esperienza intima e difficile da condividere. Ha espresso la sua rabbia e la mancanza che prova ogni giorno.

Solidarietà e Verità

Chiara ha dichiarato che cercare una morale in questa tragedia è inutile. La solidarietà ha tempi diversi ed è mossa dal bene. Ha concluso il suo messaggio affermando che il suo amore per Giulia la porterà a difendere il suo ricordo per sempre.

In questo momento difficile, Chiara ha scelto di condividere la verità e il suo dolore, contribuendo a far luce su un momento doloroso. La sua testimonianza ci ricorda l’importanza di cercare la verità e di essere solidali nelle situazioni più difficili.