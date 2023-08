“Chissà se da lassù papà sta osservando?” Sinisa Mihajlovic, una promessa fatta da suo figlio. E a soli 23 anni, sembra che abbia già mantenuto quella promessa!

Il cammino di un giovane promettente

Miroslav Mihajlovic ha intrapreso la strada dell’allenamento, un percorso affascinante ma sfidante. Il recente conseguimento del suo diploma Uefa C, essenziale per allenare nelle giovanili (a parte la Primavera), rappresenta solo l’inizio di una carriera che si preannuncia intensa e carica di aspettative.

Una promessa fatta al padre, Sinisa

La scelta di Miroslav non è casuale. Dopo la scomparsa di suo padre, Sinisa, a causa della leucemia, il giovane Mihajlovic aveva fatto una promessa. Queste sue parole rivelano la profondità della sua determinazione: “Caro papà, sei e sarai sempre il mio orgoglio e la mia fonte di ispirazione. Cercherò in tutti i modi di renderti orgoglioso perché da lassù mi guarderai e mi darai forza come hai sempre fatto“.

L’eredità e le aspettative

La strada per diventare un allenatore di successo è tortuosa, soprattutto con un cognome così famoso sulle spalle. Le aspettative sono alte e il paragone con le gesta di Sinisa sarà inevitabile. Tuttavia, Miroslav sa che non è solo in questo viaggio: avrà sempre il ricordo e l’ispirazione del padre a guidarlo.

Un futuro ancora da scrivere

Mentre la pressione mediatica sulla scomparsa di Sinisa potrebbe pesare su Miroslav, lui rimane concentrato sul suo obiettivo. La sua carriera è appena iniziata, e il futuro è pieno di possibilità. Ogni passo, come l’ottenimento del diploma Uefa C, è solo un altro gradino verso il suo sogno.

Una famiglia di talenti

Miroslav non è l’unico nella sua famiglia a cercare successo. Le sue sorelle, Viktorija e Virginia, hanno intrapreso la via della moda, lanciando il brand “LeMiha” con l’aiuto di loro madre, Arianna. Sotto l’ombrello di Jato, un marchio ben noto nel settore moda, le sorelle stanno facendo il proprio nome nell’industria, continuando a brillare in un campo diverso da quello del calcio.

Il mondo del calcio attende con ansia di vedere dove porterà la passione e la determinazione di Miroslav. Con il sostegno della sua famiglia e l’ispirazione derivante dal ricordo di suo padre, il cielo è il limite per questo giovane allenatore.