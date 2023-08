Un Raid Punitivo a Verona: Cosa Sta Davvero Dietro l’Accusa di Omicidio Stradale

L’incidente fatale e le reazioni della comunità

Davide Begalli è diventato il centro dell’attenzione dopo essere stato accusato di aver investito e ucciso Chris Abom, un ragazzo di appena 13 anni, nella notte del 31 luglio. Ma non è stata solamente l’accusa a gettare l’uomo nella bufera. Il suo presunto gesto di fuggire senza prestare soccorso ha acceso ancor di più gli animi della comunità.

Il risultato? Nella serata dell’8 agosto , davanti alla casa di Begalli, si è verificato un raid punitivo. Circa 30 persone, armate di sassi e bastoni, hanno sfogato la loro rabbia, chiedendo all’uomo di uscire e minacciandolo apertamente: “Esci fuori che ti ammazziamo”.



La difesa di Begalli: un tragico incidente?

Nel tentativo di spiegare il tragico incidente, Begalli ha affermato di essere stato distratto mentre cambiava la stazione radio. La sua difesa? Ha pensato di aver colpito un semplice palo. Tuttavia, per il gip, tale spiegazione non regge: è stato sottolineato come sia quasi impossibile non accorgersi di aver travolto una persona.

La dichiarazione del gip è stata chiara: “Begalli ha mostrato spregio della vita umana e dovrà restare ai domiciliari per evitare che possa tornare alla guida”.



L’avvocato difensore punta il dito contro la “gogna mediatica”

La tensione intorno a questa vicenda non mostra segni di diminuzione, tanto che l’avvocato di Begalli ha voluto esprimere il suo punto di vista. Secondo il legale, l’escalation di violenza nei confronti del suo assistito non sarebbe scaturita solamente dagli eventi tragici di quella notte, ma anche dalla pressione e dal giudizio preconcetto dell’opinione pubblica e dei media.

La posizione dell’avvocato: Il raid punitivo contro Begalli è, a suo avviso, una diretta conseguenza della gogna mediatica a cui l’uomo è stato sottoposto.



In questo vortice di eventi e reazioni, la comunità di Verona è certamente scossa. La vicenda solleva domande profonde sulla giustizia, sulla responsabilità e sul ruolo dei media nella formazione dell’opinione pubblica.