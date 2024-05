Incidente shock al concerto: fan paralizzata dopo stage diving della cantante

Il drammatico incidente al concerto punk rock lascia una giovane fan con gravi lesioni spinali. La comunità musicale si mobilita in segno di solidarietà e sostegno. Un tentativo di stage diving si trasforma in un drammatico incidente, lasciando una giovane fan con gravi lesioni spinali. La comunità musicale è sotto shock.





Il 30 aprile, durante un concerto al Mohawk Place di Buffalo, New York, la giovane fan Bird Piche di 24 anni ha subito una lesione catastrofica al midollo spinale che l’ha lasciata parzialmente paralizzata. Il tragico evento è avvenuto quando John Floreani, il frontman della band punk rock australiana Trophy Eyes, ha tentato un audace stage diving, cioè un tuffo dal palco, che è finito in maniera disastrosa.

Bird Piche, che seguiva la band dal 2016, si trovava tra il pubblico quando il cantante ha deciso di lanciarsi all’indietro verso i fan. “Il suo corpo era sul mio collo,” ha raccontato Bird dalla sua stanza d’ospedale alla NBC, aggiungendo che è rimasta cosciente durante tutto l’incidente e che non vuole incolpare il cantante per quanto accaduto. “Quel salto dal palco è abbastanza tipico in questo tipo di spettacoli,” ha affermato, nonostante la gravità delle sue ferite.

Dopo essere stata immediatamente soccorsa da altri spettatori, Bird è stata trasportata d’urgenza all’ospedale, dove le è stata diagnosticata una lesione al midollo spinale che ha compromesso l’uso delle sue mani e delle sue gambe. “Eravamo addirittura preoccupati che non ce l’avrebbe fatta,” ha detto la madre di Bird, Amy Leigh Flaminio, riflettendo sulle critiche condizioni iniziali della figlia.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità musicale e i fan della band. Molti si sono mobilitati sui social media per esprimere il loro sostegno a Bird e alla sua famiglia. Anche John Floreani ha rilasciato una dichiarazione pubblica, esprimendo il suo profondo rammarico per quanto accaduto e augurando a Bird una pronta guarigione. “Non avrei mai immaginato che una mia azione potesse causare un tale danno,” ha detto Floreani. “Il mio cuore è con Bird e la sua famiglia in questo momento difficile.”

La ripresa e il lungo cammino di guarigione

Nonostante l’inizio difficile, Bird ha mostrato segni di ripresa, riacquistando parzialmente le capacità motorie. Ora è in grado di eseguire movimenti di base con braccia e gambe, ma ha ancora bisogno di cure intensive e riabilitazione per riacquistare le capacità motorie più fini, come i movimenti complessi delle dita dei piedi e delle mani, essenziali per le attività quotidiane.

Bird ha condiviso le sue speranze e le sue sfide, mostrando un’incredibile forza d’animo. “Non sapevo davvero cosa aspettarmi, ma sicuramente non credevo che sarei finita in ospedale dopo il concerto,” ha detto, mantenendo un atteggiamento positivo nonostante le difficoltà. “Ora ho una lunga strada da percorrere, ma sono molto ottimista in questo momento.”

La sua famiglia e gli amici hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere le spese mediche e la lunga riabilitazione necessaria per il suo recupero. La comunità ha risposto con generosità, mostrando un grande spirito di solidarietà. Eventi benefici e iniziative di supporto sono stati organizzati in diverse città, dimostrando come la musica possa unire le persone anche nei momenti più difficili.