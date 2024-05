Napoli, evento musicale gratuito a piazza del Plebiscito: Geolier, Angelina Mango e Annalisa il 27 giugno

Per la prima volta nella storia, il celebre concerto Radio Italia Live si terrà a Napoli, promettendo un’esperienza musicale indimenticabile con possibili esibizioni di artisti del calibro di Gianna Nannini, Mahmood e The Kolors.





Geolier, Angelina Mango, Annalisa – tutti insieme sullo stesso palco in Piazza del Plebiscito per il concerto Radio Italia Live il 27 giugno prossimo. Per il grande show, che arriva per la prima volta a Napoli, potrebbe ricomporsi il trio del podio del Festival di Sanremo 2024. I tre cantanti, amatissimi dal pubblico di ogni età, sono infatti tra i nomi circolati anche per la grande kermesse che si terrà nel capoluogo partenopeo, assieme a tanti altri big della canzone italiana, come Mahmood, Gianna Nannini, Ghali, The Kolors, Ultimo, Emma, Alessandra Amoroso, Noemi e Gazzelle, come riporta l’edizione napoletana di La Repubblica. I nomi dei cantanti del cast non sono ancora ufficiali; a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si tratta quindi al momento di indiscrezioni.

Il concerto a Napoli il 27 giugno 2024

Ad annunciare l’arrivo a Napoli del Radio Italia Live – Il Concerto è stato il sindaco Gaetano Manfredi lo scorso aprile. L’evento gratuito, organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Napoli, si terrà nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”. Si tratta del secondo appuntamento del 2024, dopo il concerto di Milano, che si terrà domani, 15 maggio 2024, in Piazza del Duomo a Milano, alle 20:40. Tutti gli artisti che parteciperanno all’evento di Napoli si esibiranno dal vivo con l’accompagnamento della Radio Italia Live Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori.

L’annuncio del concerto ha generato grande entusiasmo tra i fan e gli abitanti di Napoli, che vedono l’evento come un’occasione unica per assistere a performance dal vivo dei loro artisti preferiti. La scelta di Piazza del Plebiscito come location non è casuale: questa storica piazza ha spesso ospitato grandi eventi e rappresenta il cuore pulsante della città.

Isybank, la banca digitale di Intesa Sanpaolo, sarà protagonista nel doppio appuntamento di quest’anno con il più grande evento gratuito di musica live in Italia. Isybank è presenting partner di Radio Italia Live – Il Concerto. La collaborazione con Radio Italia è coerente con l’obiettivo del Gruppo Intesa Sanpaolo di mettere i giovani al centro della propria strategia, interpretandone interessi e linguaggi e creando per loro valore sostenibile.

Questo evento rappresenta una grande opportunità per Napoli di dimostrare la propria vocazione musicale e culturale, attirando migliaia di spettatori e turisti. Inoltre, il concerto è un segno tangibile del sostegno alla ripresa culturale e sociale della città dopo anni di difficoltà.

In conclusione, il concerto Radio Italia Live a Napoli si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’anno. Con un cast stellare e una location mozzafiato, il 27 giugno 2024 sarà una data da ricordare per tutti gli amanti della musica italiana. La comunità napoletana è pronta ad accogliere artisti e spettatori con il calore e l’entusiasmo che la contraddistinguono, rendendo questo evento un successo indimenticabile.