Il Volo Tutti per Uno 2024 replica concerto: quando rivederlo in tv e in streaming

Il Volo Tutti per Uno 2024 replica del concerto

Un evento musicale imperdibile con Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, accompagnati da celebri artisti italiani, trasmesso su Canale 5 e disponibile in streaming. La magia di un concerto unico che riunisce grandi voci della musica italiana in una cornice spettacolare. “Il Volo – Tutti per Uno” è uno spettacolo musicale che va in onda su Canale 5 dall’Arena di Verona. La seconda edizione del programma è iniziata il 14 maggio 2024, con una serie di tre puntate. Il trio, composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, celebra i 15 anni di carriera con questo evento speciale, che include ospiti come Giorgia, Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Alessandra Amoroso, Roberto Vecchioni, Gaetano Curreri, Mara Sattei e Giorgio Panariello.





Questo spettacolo rappresenta un vero e proprio tributo alla musica italiana, con esibizioni che spaziano dai grandi classici della canzone italiana alle interpretazioni più moderne e contemporanee. Ogni serata è stata pensata per offrire al pubblico un’esperienza unica, un viaggio attraverso le melodie che hanno segnato la carriera del trio e dei loro ospiti.

Quando rivedere il concerto in tv e in streaming.

Il programma è un riassunto esteso delle quattro serate, in scena il 9, 11, 12 e 13 maggio 2024, all’Arena di Verona. Questi spettacoli hanno visto una partecipazione entusiastica da parte del pubblico, con l’Arena gremita di fan di tutte le età, pronti a celebrare insieme ai loro beniamini. Il successo delle serate ha confermato ancora una volta l’affetto e l’ammirazione che il pubblico nutre per Il Volo e per gli artisti che hanno condiviso il palco con loro.

Il Volo Tutti per Uno 2024 replica in tv e in streaming

Per chi si fosse perso l’evento in diretta, Il Volo Tutti per Uno, che andrà in onda in tre puntate su Canale 5, si può rivedere gratuitamente su Mediaset Infinity. Questa piattaforma offre la possibilità di godersi lo spettacolo in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, rendendo l’esperienza del concerto accessibile anche a chi non ha potuto seguire le trasmissioni in prima serata.

In alternativa, il concerto si può rivedere anche tramite Smart TV connessa su Mediaset Play. Le repliche del concerto Il Volo Tutti per Uno saranno ritrasmesse in estate su Canale 5 e Mediaset Extra, offrendo ulteriori opportunità per rivivere l’emozione di questo straordinario evento musicale.

L’evento non è solo una celebrazione della carriera del trio, ma anche un’occasione per riflettere sul percorso artistico che ha portato Piero, Gianluca e Ignazio a diventare delle vere e proprie icone della musica italiana e internazionale. Le loro voci uniche, le armonie perfette e la capacità di emozionare il pubblico li rendono protagonisti indiscussi del panorama musicale contemporaneo.

Con ospiti d’eccezione e una produzione curata nei minimi dettagli, “Il Volo – Tutti per Uno” è destinato a rimanere un punto di riferimento per gli amanti della musica e per chiunque voglia rivivere la magia di una serata all’Arena di Verona, all’insegna del talento e della passione per la musica.