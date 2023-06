Ci siamo lasciati, è colpa sua: Antonella Fiordelisi conferma la fine della relazione con Edoardo Donnamaria - Controcopertina

Un annuncio inaspettato

Antonella Fiordelisi ha fatto un annuncio ufficiale riguardo alla sua situazione con Edoardo Donnamaria, e sono state parole molto chiare. Nonostante le voci circolate sulla distanza sempre più evidente tra i due ex concorrenti del GF Vip 7, i fan non avevano mai avuto dichiarazioni ufficiali da parte dei Donnalisi, quindi non erano seriamente preoccupati. Finalmente, Antonella ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram.

Un chiarimento necessario

La ragazza ha scelto Instagram per fare il punto della situazione sulla sua relazione con Edoardo Donnamaria. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni, sono molto chiare e, per il momento, potrebbero chiudere l’argomento. Tuttavia, Antonella ha ammesso che potrebbero esserci ulteriori dichiarazioni in futuro per chiarire eventuali dubbi rimasti tra i loro seguaci.

La fine di una coppia

Antonella Fiordelisi ha confermato su Instagram che lei e Edoardo Donnamaria possono essere considerati praticamente una coppia del passato, anche se non ha specificato esplicitamente la fine della relazione. Ha chiesto di non porle sempre le stesse domande e ha affermato di non voler essere messa al secondo posto da nessuno. Ha sottolineato di aver sempre dato molto in una relazione e di pretendere lo stesso rispetto dall’altra parte. Ha anche aggiunto che tutto ciò che è accaduto non è stato colpa sua.

Richiesta di rispetto e obiettivi personali

Antonella ha poi invitato tutti ad avere rispetto e ha annunciato i suoi attuali obiettivi personali. Ha chiesto comprensione per il momento difficile che sta attraversando sia lei che Edoardo, e ha sottolineato l’importanza di rispettare entrambi. Ha promesso che, quando sarà il momento opportuno, parleranno apertamente della situazione e sarà lei stessa a spiegare tutto.

Un nuovo capitolo

Infine, Antonella ha espresso il desiderio di dedicarsi alla sua vita, alle sue giornate e al suo lavoro. Ha chiesto di rispettare il momento attuale e ha concluso con un messaggio di ringraziamento ai suoi sostenitori. Alcuni pensano che ci sia stata una rottura definitiva tra i Donnalisi, mentre altri sperano che si sia trattato solo di un litigio temporaneo e che la situazione possa risolversi in futuro.