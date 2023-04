Ciro De Lollis il figlio di Sandra Milo vittima di un terribile incidente: finalmente la verità

Non sono necessarie presentazioni per l’incredibile Sandra Milo! Tutti conoscono la sua vita professionale e personale, ma cosa sapete del suo secondo figlio, Ciro De Lollis? Permetteteci di fornirvi tutti i dettagli!

Ciro De Lollis, l’amato figlio di Sandra Milo, è un individuo di immensa passione e ammirazione!

Ricordiamo Ciro De Lollis per l’indimenticabile scherzo che fece alla propria madre! Nato nel 1968, la data e il luogo esatti della sua nascita rimangono un mistero. Anche se Ciro non è coinvolto nel mondo dello spettacolo, il suo nome sarà per sempre associato all’epico scherzo che fece a sua madre.

Dobbiamo tornare indietro al 1990, quando Milo era alla guida de L’amore è una cosa meravigliosa, trasmissione in onda su Rai3. Al momento della registrazione, Sandra fu interrotta da una voce femminile all’altro capo del filo, che le chiedeva cosa stesse facendo al lavoro. Ricordiamolo con affetto!

Alla notizia che suo figlio Ciro aveva avuto un terribile incidente stradale e si trovava in ospedale in condizioni critiche, la disperazione di Sandra era palpabile. È caduta in ginocchio e ha urlato il nome di suo figlio in preda all’angoscia. Questo momento di strazio è stato immortalato e non sarà mai dimenticato da Sandra Milo. Fortunatamente alla fine Cyrus si è ripreso, ma lo scherzo che le è stato giocato non lo dimenticherà mai.

Cyrus è un cinquantenne vivace e in salute, ferocemente protettivo nei confronti della sua vita privata. Sappiamo però che è sposato con Vanessa Ceccarini e insieme hanno un bellissimo figlio, Flavio Milo De Lollis, chiamato così in onore della madre.

Cyrus De Lollis: l’afflizione che devasta il corpo dei nostri cari, il nostro cuore soffre per le sofferenze che sopportano. Dobbiamo fare tutto il possibile per combattere questa terribile malattia e portare conforto a coloro che la colpiscono.

Sandra Milo è stata una potenza nel mondo dello spettacolo, partecipando a innumerevoli programmi e non sottraendosi mai alle interviste. Ha parlato apertamente della parte più difficile della sua vita: vedere i suoi due figli lottare con una malattia cronica che ha avuto ripercussioni sulla sua testa.

Cyrus è sempre stata consapevole del fatto che non c’è rimedio a una simile afflizione, che può portare chi ne soffre a compiere azioni terribili. Ma nonostante le difficoltà, è riuscito a superare i suoi problemi e ora è una persona cambiata. De Lollis è stato detenuto in passato per possesso di droga, ma ora è un individuo completamente diverso, pieno di vita e di passione.