Claudia Gerini Biografia

Immergetevi nel mondo di Claudia Gerini ed esplorate la sua straordinaria carriera! Scoprite le curiosità sulla sua vita privata, restate aggiornati sulle ultime notizie, guardate i suoi straordinari riconoscimenti e guardate foto e video mozzafiato.

Claudia Gerini è nata nel quartiere San Giovanni di Roma il 18 dicembre 1971 e fin da piccola ha mostrato un incredibile entusiasmo per la recitazione. Amava fare spettacoli e performance con i suoi amici presso gli stabilimenti balneari di Ostia Lido. A tredici anni partecipa e vince il concorso di Miss Teenager e contemporaneamente frequenta la scuola di danza e il liceo IALS. La sua prima volta davanti alla macchina da presa è nel 1987 per Roba da ricchi, film comico diretto da Sergio Corbucci, dove interpreta la figlia di Laura Antonelli e Lino Banfi. Due anni dopo, recita in Night Club, diretto dallo stesso regista, dove è un’aspirante attrice.

Nel 1991, la carriera della Gerini inizia a decollare con la sua apparizione sul piccolo schermo in “Primadonna”, un programma pre-serale condotto da Gianni Boncompagni. Successivamente recita nel celebre show femminile “Non è la Rai”. La grande occasione arriva nel 1995 quando viene scritturata da Carlo Verdone nel film di successo “Viaggi di nozze”, interpretando l’esilarante ruolo della coatta romana Jessica. Questo immenso successo la porta a lavorare di nuovo insieme a Verdone in “Sono pazzo di Iris Blond”, in cui la Gerini mostra anche le sue doti canore. Recita poi in film di Leonardo Pieraccioni e Massimo Ceccherini, prima di concludere il decennio con il debutto cinematografico della Gialappa’s Band “Tutti gli uomini del deficiente”.

Nel nuovo millennio, Claudia Gerini è decisa a uscire dagli schemi comici e, con l’aiuto di Mel Gibson e Sergio Castellitto, il suo sogno si realizza. Viene scritturata per La passione di Cristo e Non ti muovere, e la sua interpretazione è a dir poco eccellente. Il suo successo continua nei film La Terra e La sconosciuta, e il suo sodalizio con Federico Zampaglione porta i due a collaborare al giallo Tulpa del 2012, dove non ha paura di mostrare la sua vera natura.

Alla fine del decennio, Claudia Gerini si è presentata al pubblico con Grande, grosso e Verdone – una collaborazione con Carlo Verdone che l’ha vista assumere un ruolo simile a quello di Jessica di Viaggi di nozze – e con il film a più personaggi Ex. Fausto Brizzi, che ha diretto il secondo, ha scritturato Claudia anche nella commedia sexy Com’è bello far l’amore e in Indovina chi viene a Natale? Nel periodo successivo, Claudia lavorò molto e divenne il volto quasi ufficiale delle nuove commedie italiane, film spensierati che spesso incrociavano più storie e avevano uno spiccato sapore anglosassone. Tra questi, Una famiglia perfetta e Tutta colpa di Freud, entrambi diretti da Paolo Genovese, ma anche la commedia surreale Il comandante e la Cicogna di Silvio Soldini e Amiche da morire, una commedia nera con Claudia, Sabrina Impacciatore e Cristiana Capotondi, che formano un trio irresistibile.

L’incredibile Gerini, mamma di due dolcissime bambine, protagonista di numerosi video musicali e orgogliosa vincitrice di due Ciak d’Oro e cintura nera di Taekwondo, si è unita a Marco Bocci nell’appassionata storia d’amore L’esigenza di unirmi ogni volta con te. Ha poi sfidato Margherita Buy nel film Nemiche per la pelle, diretto dal talentuoso Luca Lucini.