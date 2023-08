Cliente sconvolto: barista gli fa sborsare 1,50 euro per una semplice vaschetta d’acqua per il suo cane!

La vicenda di Stein Martin e la vaschetta da 1,50 euro

In quest’estate 2023, caratterizzata da dibattiti sull’aumento dei prezzi, emerge un episodio particolare che ha destato molto clamore. Il protagonista, Stein Martin, tedesco di origine, ha avuto una sorprendente esperienza durante una passeggiata a Guardiagrele con il suo Golden Retriever.

La passeggiata estiva e la richiesta inaspettata

Mentre il caldo di Ferragosto raggiungeva il suo apice, Martin ha deciso di fare bere il suo cane presso una fontanella vicino a un bar. Dopo aver fatto dissetare l’animale, è entrato nel locale richiedendo una vaschetta per l’acqua. Ma la sua richiesta ha avuto un esito inaspettato.

Il dettaglio: Martin ha condiviso la sua esperienza in un post, in cui ha descritto: La richiesta di una vaschetta di polistirolo da 500 cc. La sua offerta di pagamento per la vaschetta. La richiesta da parte del personale del bar di 1,50 euro per la vaschetta, consegnata senza scontrino.



La versione dei proprietari del bar

Il racconto di Martin ha suscitato molti dibattiti, ma anche i proprietari del bar, guidati da Fil di De Laurentis, hanno fornito la loro versione dei fatti:

Offerta iniziale: hanno proposto una ciotola di plastica da 200 cc gratuitamente, abitualmente offerta ai clienti che desiderano far bere i loro cani.

La richiesta specifica di Martin per la vaschetta di polistirolo, e la sua offerta di pagamento per la stessa.

Il prezzo di 1,50 euro per la vaschetta, come comunicato dal personale.

La reazione dei netizen

La vicenda ha ovviamente attirato l’attenzione dei netizen, portando a diverse reazioni:

Un utente ha suggerito a Martin di verificare il costo di una vaschetta simile in un negozio.

Martin ha risposto, citando la sua esperienza passata come proprietario di una gelateria e sottolineando che una vaschetta piena di gelato artigianale avrebbe avuto un costo di 3,00 euro.

La precisazione del gelataio

Il gelataio ha voluto chiarire ulteriormente la situazione:

Ha negato di aver mai venduto una vaschetta vuota a quel prezzo.

Ha ribadito il loro impegno costante verso gli animali.

In conclusione, questo episodio sottolinea come, in un’estate segnata da preoccupazioni sul costo della vita, anche le piccole questioni possono diventare grandi dibattiti. La lezione? La comunicazione chiara può prevenire fraintendimenti e polemiche.