Com’è morta Lucia Zagaria, la moglie di Lino Banfi? Cosa sappiamo - Controcopertina

È con grande tristezza che si annuncia la morte di Lucia Zagaria, alla veneranda età di 85 anni, avvenuta nella notte tra il 21 e il 22 febbraio dopo una lunga battaglia contro l’Alzheimer. Una perdita immensa per Lino Banfi, con il quale era sposata da ben 60 anni, e per i loro figli Rosanna e Walter. Ma come è avvenuta la morte di Lucia Zagaria? Ecco ciò che sappiamo.

Chi era Lucia Zagaria?

Lucia Lagrasta Zagaria è nata a Canosa di Puglia il 21 aprile 1938 e ha conosciuto Lino Banfi, all’anagrafe Pasquale Zagaria, quando entrambi avevano 14 anni. Il 1 marzo 1962, dopo dieci anni di fidanzamento e avventura romantica, hanno unito le loro vite in matrimonio, sfidando ogni ostacolo.

Insieme hanno superato momenti difficili e gioie indescrivibili. Da questa unione d’amore sono nati due figli, Walter e Rosanna.

Lucia è stata il pilastro della vita di Lino Banfi, sostenendolo fin dall’inizio della sua carriera. Purtroppo, qualche anno fa, Lucia è stata colpita dall’Alzheimer, provocando un dolore immenso nel cuore dell’attore. In un gesto toccante, Lino Banfi ha scritto una lettera a Papa Francesco, condividendo il desiderio di sua moglie di andarsene da questo mondo insieme a lui.

Il Santo Padre ha risposto che non poteva esaudire quel desiderio, ma che avrebbe pregato per loro. Durante una puntata di “Domenica In”, Lino Banfi ha confidato a Mara Venier che sua moglie gli chiedeva di trovare un modo per morire insieme. Lucia temeva di non farcela se fosse stata lei ad andarsene per prima: un amore profondo che ha resistito per 70 anni. Lucia era anche una nonna affettuosa per i nipoti Virginia e Pietro, figli di Rosanna. Amava moltissimo i cani e si dedicava al sostegno dei rifugi animali.

Rosanna Banfi ha annunciato la morte di sua madre condividendo su Instagram una foto in bianco e nero in cui Lucia sorride mentre mangia un gelato. Nella sua dedica, Rosanna ha augurato un buon viaggio alla sua mamma, salutandola e dicendole: “Ora sei di nuovo così”. È probabile che la morte di Lucia Zagaria sia stata causata dall’Alzheimer, una malattia che l’ha afflitta per diverso tempo.

Si tratta di una terribile malattia neurodegenerativa che Lino Banfi stesso non riusciva ad accettare. Dopo tanti anni di sacrifici, avrebbero dovuto trascorrere la loro vecchiaia insieme, con serenità e affetto. Rosanna ha parlato spesso di questa situazione e, durante un’intervista a “Verissimo”, ha rivelato che sua madre non stava bene da tempo. Lucia aveva bisogno di una presenza costante da parte di suo marito e lo cercava sempre. Tuttavia, Lucia ha affrontato la malattia con una forza straordinaria, sostenuta dalla famiglia che è rimasta al suo fianco in ogni momento.