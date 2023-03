Com’è morto Paolo Limiti e perché è finito il matrimonio con la moglie Justin Mattera?

Paolo Limiti, che fine ha fatto la sua ex fiamma Justin Mattera? Qual è stata la storia del loro tumultuoso matrimonio e perché è finito?

Justine Mattera, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ricorda la prima volta che ha visto il suo ex marito Paolo Limiti con una simpatia che dura ancora oggi. “Era assolutamente accattivante, con una presenza magnetica, così brillante e sofisticato, poi faceva ridere a crepapelle, ero davvero innamorata”.

Ero terrorizzata all’idea di deluderlo, era come un Pigmalione per me”, confessa Mattera. La loro relazione è stata in passato oggetto di un intenso dibattito e anche di molte disapprovazioni a causa del grande divario di età, un dettaglio che non è mai stato un problema per loro durante gli anni trascorsi insieme, come Mattera conferma nelle sue parole a Oggi è un altro giorno.

La relazione passionale di Paolo Limiti con Justine Mattera ha fatto parlare di sé!

Justine Mattera e Paolo Limiti sono diventati una delle coppie più iconiche dello spettacolo italiano. Paolo, talentuoso paroliere e amatissimo conduttore televisivo, è rimasto subito affascinato da quella che il pubblico ha definito la Marilyn Monroe “nostrana”. Fu Paolo a notarla tra le innumerevoli star, scegliendola come showgirl del suo Ci vediamo in tv per ben sette anni e oltre.

Tra il compianto conduttore e la showgirl di origini italiane sono scoccate le scintille e ben presto si sono innamorati e sposati! Il fascino di lui aveva sempre affascinato il pubblico, e sembra che lei avesse un posto speciale nel suo cuore per gli uomini più anziani, quindi non poteva resistere a Paolo. Nonostante i benpensanti che la accusavano di approfittarsi della situazione, il loro amore era reale e innegabile.

Quali tragici eventi hanno causato la scomparsa di Paolo Limiti e perché la sua unione con Justin Mattera si è conclusa?

Nonostante il loro matrimonio sia durato solo due anni, dal 2000 al 2002, Justine Mattera e Paolo Limiti sono rimasti l’uno l’unico coniuge dell’altra. Anche se Justine ha fatto luce sui motivi della separazione, la ragione esatta rimane un mistero; tuttavia, è stato suggerito che il divario di età tra i due abbia giocato un ruolo.

Dopo il divorzio, Paolo Limiti e la sua ex compagna hanno avuto un rapporto straordinariamente forte, tanto che al suo funerale lei ha lanciato una forte accusa contro coloro che erano venuti a piangerlo. “È tutta una farsa”, aveva dichiarato. Il 27 giugno 2017, all’età di 77 anni, Paolo Limiti si è spento nella sua casa di Milano, dopo aver coraggiosamente combattuto contro il cancro che lo aveva colpito l’estate precedente, apparentemente al cervello.