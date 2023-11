Come riconoscere una persona falsa: 8 Segnali da non ignorare

Un proverbio yiddish afferma: “Se le parole fossero un bastone, molte non reggerebbero il peso di appoggiarvisi”. Viviamo in un mondo in cui le parole sincere sono spesso soffocate da una marea di falsità.

Troppo spesso, ci ritroviamo a confrontarci con individui che hanno fatto della menzogna un modus vivendi, indossando quotidianamente una maschera per ingannare e manipolare. Ma è possibile difenderci da tutto questo? È possibile capire quando una persona sta cercando di ingannarci?

La risposta è sì. Tuttavia, è necessario prestare attenzione e prendere in considerazione alcuni consigli che possono aiutarci a riconoscere queste persone. Ecco otto segnali chiave da tenere d’occhio:





1. Desiderano costantemente essere al centro dell’attenzione

Questo è uno dei tratti distintivi delle persone false. Non solo affermano di sapere tutto e di poter fare qualsiasi cosa, ma utilizzano queste pretese come fondamenta per ingannare gli altri.

2. Attaccano quando si sentono minacciati

Quando i loro piani non procedono come previsto, iniziano a diffamare e cercano di imporsi ferendo gli altri.

3. Non comprendono il valore dell’amicizia

Per loro, l’unico aspetto che conta è il loro guadagno personale, il vantaggio che possono ottenere da ogni situazione. È quindi consigliabile diffidare quando utilizzano espressioni come “un mio caro amico”…

4. Aspirano alla supremazia

Il loro modus operandi tipico li porta a voler essere indispensabili, unici. Se percepiscono che qualcuno minaccia la loro supremazia, ricorrono a qualsiasi mezzo per screditarlo.

5. Vedono solo rivali o complici

Guidati esclusivamente dall’interesse personale, queste persone non riconoscono altro che individui che si alleano temporaneamente con loro o chi decide di opporsi. Il discrimine è sempre il loro vantaggio personale.

6. Adulano i potenti

Saranno sempre sorridenti e accondiscendenti verso chi detiene il potere. Non avendo altra bussola nella vita se non il successo e il denaro, diventano perfetti cortigiani alla presenza di persone influenti.

7. Esaltano i loro successi

Parleranno sempre di ciò che fanno, di quello che hanno raggiunto, di come loro possono fare tutto. Questa è una strategia volta a confondere l’interlocutore.

8. Ricorrono al pettegolezzo

Utilizzano questa tecnica sempre con un sorriso sul volto, come se a loro certe cose non interessassero. Ma in questo modo, passo dopo passo, screditano i concorrenti e possibili ostacoli alla loro strategia.

Senza dubbio, le persone false richiedono un’attenzione particolare e un tempo adeguato per verificarne l’autenticità. Ricorda, la sincerità è una virtù che non tutti possiedono.