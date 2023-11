Dormire con il proprio animale domestico: ecco perché è una cattiva abitudine

Dormire con il proprio pet: una pratica comune, ma è sicura?

È abbastanza comune per gli amanti degli animali condividere il proprio letto con il loro amico a quattro zampe. Tuttavia, questa pratica potrebbe non essere così innocua come sembra. Secondo uno studio condotto da Bruno Chomel, professore di medicina veterinaria presso l’Università di Davies negli Stati Uniti, e Ben Sun, responsabile della sanità pubblica in California, dormire con il proprio animale domestico potrebbe esporci a potenziali malattie.

I rischi del dormire con il proprio animale domestico

Gli studiosi hanno esaminato una serie di malattie che potremmo contrarre dal nostro animale domestico durante il sonno. Queste includono infezioni parassitarie e batteriche, note come zoonosi. Sebbene queste malattie siano piuttosto rare, rappresentano un rischio che non dovremmo ignorare. Inoltre, dormire con un animale domestico può peggiorare le condizioni di allergia e asma. I gatti, ad esempio, possono interrompere il nostro sonno svegliandosi di notte e cercando la nostra attenzione. Anche i cani possono presentare rischi simili.

Dormire con il proprio animale domestico: i pro ed i contro

Nonostante i rischi, lo studio ha anche identificato alcuni benefici nel dormire con il proprio animale domestico. Ad esempio, il ronfio di un gatto può promuovere il relax e il benessere. Inoltre, avere un gatto in casa può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Anche addormentarsi con un cane può avere un effetto calmante e ridurre i livelli di stress.





Precauzioni da prendere se si decide di dormire con il proprio animale domestico

Se decidi di condividere il tuo letto con il tuo cane o gatto, è importante adottare alcune precauzioni. Assicurati che il tuo animale sia aggiornato con le vaccinazioni e le cure antiparassitarie, cambia regolarmente la biancheria da letto e assicurati che il tuo animale sia pulito, curando la sua igiene e tolettatura.