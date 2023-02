Cosa è successo fra Naike Rivelli, Adriano Celentano e Ornella Muti? I dettagli

Qual è la storia tra Naike Rivelli, Adriano Celentano e Ornella Muti? Tutti i dettagli saranno svelati nel nostro articolo! Naike Rivelli si è recentemente scagliata contro Adriano Celentano e le sue passate rivelazioni sulla loro storia d’amore di molti anni fa. Ma cosa è successo esattamente? La relazione tra il cantante e l’attrice è stata tenuta segreta…

Celentano e Muti si sono conosciuti durante le riprese del film Innamorato Pazzo e poi hanno lavorato di nuovo insieme per Il Bisbetico Domato. La loro storia d’amore è iniziata mentre il cantante aveva già una relazione con Claudia Mori e l’attrice con Federico Facchinetti. Per questo motivo, dopo la confessione di Adriano, Naike Rivelli si è scagliata contro di lui pubblicamente.

La storia d’amore tra Ornella Muti e Adriano Celentano è una di quelle che non conosce età. Queste due icone del cinema italiano hanno affascinato il pubblico per decenni e la loro chimica sullo schermo è innegabile.

Adriano Celentano e Ornella Muti si sono conosciuti nel 1980 sul set de La bisbetica domata; l’anno successivo hanno iniziato una relazione durante le riprese di Innamorato Pazzo. Tuttavia, entrambi si trovavano in situazioni complicate: Celentano era già sposato con Claudia Mori, mentre Muti stava per sposarsi con Andrea Facchinetti. Il flirt tra Adriano Celentano e Ornella Muti è rimasto segreto per anni. Recentemente, l’attrice ha rivelato che una volta il cantante ha osato parlarne in presenza della moglie.

Non è il caso di parlare di questo argomento… Inoltre, ha fatto dei commenti su questo argomento davanti a sua moglie, il che è stato un errore da parte sua. Sono rimasto francamente molto sorpreso. Come la mettiamo? Questo è l’universo maschile: Io, all’epoca, avevo rispetto per la sua famiglia.

Nel 2014, la Muti si è espressa contro Adriano Celentano per aver reso pubblico il loro flirt a sua insaputa.

Adriano ha confessato ai giornalisti di aver avuto una storia d’amore con me durante un processo. Pur essendone rimasta colpita, sarei stata più felice di sapere in anticipo se aveva intenzione di rivelare il segreto. Spesso gli uomini non si preoccupano di queste cose.

La difesa di Naike Rivelli

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, si è sfogata sul suo account Instagram per condividere il suo pensiero su quanto riportato da Adriano Celentano. Nel suo post ha scritto:

Ci sono conduttori televisivi “pseudo giornalisti” che fanno gossip televisivo spazzatura e giornalismo imparziale. E che quando si tratta di loro, si comportano in modo vago. Ci sono influencer che ignorano appelli importanti di altre donne, come se non avessero valore. Abbiamo Famiglie Storiche Italiane che credono di essere onnipotenti e cercano di gestire il Paese, fingendo rose e fiori, quando dietro le quinte si nascondono mostri. Tutte persone che credono di essere intoccabili anche nei loro abusi. Nel mio mondo siamo tutti uguali e ognuno è responsabile delle proprie azioni.

Poi, Naike ha citato lo stesso Adriano Celentano con queste parole:

Caro Adriano, invece di soffermarti sul passato, perché non ringrazi tua madre, che grazie ai due film che hai fatto con lei, ti ha reso famoso come attore in tutto il mondo?