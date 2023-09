Costretta a tatuarsi, ora vive nell’incubo della disoccupazione: la testimonianza di una giovane donna

16 anni fa, Taylor White, una giovane di 21 anni, ha vissuto un’esperienza terribile che ha cambiato la sua vita per sempre. Quando lavorava in uno studio di tatuaggi, è stata drogata e costretta dal suo ex fidanzato a tatuare il suo viso in modo offensivo, completamente contro la sua volontà. Questo traumatico evento ha segnato la sua vita in modo indelebile.

Ora, a 37 anni, Taylor, residente in Florida ed ex assistente sociale, sta lottando per trovare lavoro. Il suo tatuaggio sul viso è diventato un ostacolo significativo nella sua ricerca di un impiego. Taylor, nonostante le avversità, ha continuato a perseguire la sua passione per la psicologia attraverso gli studi universitari e un dottorato.

La sua storia ha attirato l’attenzione di uno sconosciuto di nome Karridy Askenasy, conosciuto come “TheDateBot” su TikTok. Profondamente colpito dalla sua storia, Karridy ha offerto di pagare per la rimozione completa del tatuaggio sul viso di Taylor. Ha persino cercato la migliore clinica per la rimozione dei tatuaggi.

Fortunatamente, la società di rimozione di tatuaggi laser, Removery, ha accettato di svolgere il lavoro, offrendolo gratuitamente. Questo è un gesto eccezionale, considerando che la rimozione di un tatuaggio di questa portata può richiedere migliaia di dollari e molti mesi o addirittura anni. Secondo Carmen VanderHeiden Brodie, vicepresidente delle operazioni cliniche di Removery, potrebbero passare “forse più di due anni” prima che tutto il tatuaggio venga completamente rimosso.

Un Nuovo Inizio

Taylor White è finalmente sulla strada per un nuovo inizio. La rimozione del tatuaggio rappresenta non solo un cambiamento estetico, ma anche una liberazione dalla parte dolorosa del suo passato. Con il sorriso sul volto, Taylor sta guardando avanti mentre intraprende questo processo di cambiamento che le darà una nuova speranza e una nuova vita.