Fabrizio Corona infrange la legge: fermato a tutta velocità senza patente dopo 11 anni!

Fabrizio Corona, una figura spesso al centro delle cronache per vari motivi, è nuovamente nei guai. Questa volta è stato fermato mentre guidava una Range Rover ad alta velocità senza patente. L’incidente è avvenuto lungo l’arteria che porta all’aeroporto di Linate, a Milano. Ma le complicazioni non finiscono qui.

Quando i carabinieri hanno fermato Corona, hanno scoperto che stava violando numerose prescrizioni dell’affidamento in prova a cui era sottoposto. Oltre alla mancanza di patente, Corona stava commettendo altre infrazioni gravi.

La Multa e la Segnalazione al Tribunale di Sorveglianza

Corona ha ricevuto una multa per la guida senza patente, ma le sue preoccupazioni legali sono ben più gravi. Sarà segnalato al Tribunale di Sorveglianza per le sue azioni. Questo nuovo sviluppo potrebbe avere conseguenze significative per lui.

La Storia di un Vecchio Problema

È importante notare che la patente di Fabrizio Corona è stata ritirata ben 11 anni fa, nel 2012, dalla Prefettura di Napoli. Questo fatto rende la sua azione ancora più grave. La legge prevede sanzioni significative per chi guida senza patente, comprese multe da migliaia di euro.

Ulteriori Problemi con l’Affidamento in Prova

Non è tutto qui. Corona si trovava in compagnia di un uomo con precedenti penali ed era fuori dalla sua residenza senza l’autorizzazione dei magistrati. Queste azioni costituiscono altre due violazioni delle condizioni dell’affidamento in prova, che verranno segnalate al Tribunale di Sorveglianza. La situazione legale di Corona potrebbe diventare ancora più complicata a seguito di queste violazioni.

La vicenda di Fabrizio Corona continua a essere oggetto di attenzione mediatica e il futuro legale dell’ex fotografo dei vip è tutt’altro che certo.