Nonna supereroina rischia la vita per salvare i bimbi dal rogo

Nella tranquilla mattina di Cassano delle Murge, provincia di Bari, si è consumato un atto di coraggio che ha lasciato tutti senza parole. Una nonna di 47 anni, Lindite Berai, di origine kosovara, ha messo a repentaglio la propria vita per salvare i suoi tre amati nipoti da un incendio devastante. L’eroico gesto è avvenuto poco prima di mezzogiorno, e l’intera comunità è rimasta sbalordita dalla sua audacia.

Lindite Berai, residente a Cassano da vent’anni insieme al marito e alla loro famiglia, è ora ricoverata presso l’ospedale Miulli ad Acquaviva delle Fonti. La sua salute è in pericolo, poiché ha riportato ustioni su oltre il 25% del suo corpo. Tuttavia, il suo coraggio ha permesso ai tre nipoti di sfuggire alle fiamme e rimanere illesi.

L’Incidente e l’Atto Eroico

L’incendio sembra essere stato causato da cause accidentali, come un guasto all’impianto elettrico. La nonna si trovava in cucina quando ha iniziato a sentire un odore di bruciato e ha visto il fumo provenire da una delle camere, proprio dove si trovavano i suoi tre amati nipoti. Senza esitazione, senza preoccuparsi dei rischi, si è gettata nella stanza tra le fiamme e ha compiuto un gesto eroico per salvare i bambini, portandoli in salvo lontano dalle fiamme e dal pericolo.

Intervento Pronto delle Autorità

I vicini hanno prontamente allertato i Vigili del Fuoco, che sono giunti in pochi minuti insieme alla Polizia Locale e successivamente ai Carabinieri per condurre le indagini necessarie. L’intera comunità è grata per l’intervento rapido delle forze dell’ordine, ma è Lindite Berai che rimarrà impressa nei cuori di tutti come un esempio straordinario di coraggio e amore per la famiglia. La sua determinazione nel proteggere i suoi nipoti è un tributo all’eterno legame tra nonni e nipoti.