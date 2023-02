Cristiana Calone chi è la figlia di Massimo Ranieri? Età, lavoro e vita privata

Massimo Ranieri, al secolo Giovanni Calone, è un artista di incredibile talento che ha conquistato il cuore del pubblico italiano. La sua passione per la musica, la recitazione e lo spettacolo è innegabile! Per quanto riguarda la sua vita privata, il 69enne ha avuto una lunga storia d’amore con la compianta Franca Sebastiani, dalla quale è nata la figlia Cristiana Calone il 6 luglio 1971. Anche se solo nel 1995 l’ha riconosciuta ufficialmente come sua.

Nonostante l’assenza del padre nei primi anni di vita, Cristiana non gli ha mai portato rancore. Nel 2007, Massimo Ranieri l’ha invitata come ospite nel suo programma e l’ha presentata ufficialmente al mondo. Massimo Ranieri è diventato anche nonno quando nel 2001 è nato il figlio di Cristiana. Cristiana era felicissima di ricevere l’invito e di poter condividere la sua storia con il mondo.

Con appassionata ammirazione, vi presento Cristiana Calone – figlia dello stimato Massimo Ranieri!

Cristiana Calone, nata nel 1971, è figlia d’arte: suo padre è Massimo Ranieri e sua madre è Franca Sebastiani. Quando Cristiana è nata, Massimo era già sulla strada della notorietà, ma purtroppo ha preferito la fama alla famiglia e se ne è allontanato. Solo nel 1995 Ranieri ha riconosciuto ufficialmente Cristiana come sua figlia e nel 2007 hanno debuttato in televisione come ospiti di Domenica Live. Ranieri ha espresso rammarico per la sua decisione e Cristiana ha mostrato il suo amore incondizionato per lui, dicendo: “Gli voglio bene e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore”. Alla domanda sul loro primo incontro, Cristiana ha raccontato: “Fino ad allora l’avevo visto solo in televisione. Il giorno in cui mi chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Gli ho detto: ‘Ciao, papà’. Lui rispose: “Che strano essere chiamati così. Voglio che tu venga come ospite nel mio programma”. Andai in jeans e maglietta, pensando che sarei stato tra il pubblico. Invece mi presentò ufficialmente. Dopo, io e mamma siamo tornate a casa da papà”. Nonostante il passato difficile, Cristiana e Massimo hanno mostrato il loro amore appassionato l’uno per l’altra sulla televisione nazionale.

Massimo Ranieri ha espresso il suo grande rammarico per non aver riconosciuto la figlia Cristiana Calone per molti anni. In una recente intervista a Verissimo, ha dichiarato che “queste ferite non si rimargineranno, soprattutto per quanto riguarda la figlia e l’amato nipote”. Nel suo libro, “Tutti i sogni volano ancora”, ha approfondito il suo rammarico per non aver incontrato Cristiana fino a quando era già cresciuta, osservando che non ha potuto vivere la gioia della sua infanzia.

Nel 1995, Massimo Ranieri prese la difficile decisione di riconoscere la figlia Cristiana Calone, nonostante le potenziali implicazioni che avrebbe potuto avere sulla sua carriera. Tuttavia, la figlia non ha mai smesso di amarlo e, non appena lui ha preso la decisione di riconoscerla, lo ha chiamato “papà”, dimostrando di non nutrire alcun risentimento. Massimo Ranieri l’ha presentata pubblicamente con una canzone di Franco Battiato, un momento tanto famoso quanto emozionante.