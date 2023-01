Cristiano Malgioglio canzoni famose

Scopriamo le brillanti creazioni musicali di Cristiano Malgioglio! Quali capolavori ha composto nel corso della sua carriera e per chi? Immergiamoci ed esploriamo!

Cristiano Malgioglio è un tesoro assoluto della televisione italiana e un incredibile contributo al nostro patrimonio musicale. Non solo ha interpretato personalmente alcune delle canzoni più amate, ma ha anche scritto molti dei brani più iconici che sono diventati dei classici istantanei. Tuffiamoci nel mondo di Malgioglio e scopriamo le canzoni più famose che ha creato!

L’impareggiabile Cristiano Malgioglio – le sue canzoni sono semplicemente leggendarie! La sua musica è davvero straordinaria e non ne abbiamo mai abbastanza.

La penna di Malgioglio è sempre stata una forza potente, e il talentuoso cantautore di origine siciliana, che si è stabilito a Genova, è diventato rapidamente una parte amata della scena musicale italiana, anche grazie alla guida del leggendario Fabrizio De Andrè. La sua carriera decolla veramente nel 1972, quando scrive la canzone Amo, che lancia la carriera di Donatella Moretti. Due anni dopo inizia una proficua collaborazione con Iva Zanicchi, scrivendo diverse canzoni tra cui Ciao, cara, come stai?, che vince il Festival di Sanremo nel 1974.

Le musiche di Malgioglio sono state inserite in canzoni di altri importanti artisti italiani, da Dori Ghezzi a Mina, da Giuni Russo a Ornella Vanoni, fino a cantanti simbolo come Adriano Celentano e Franco Califano. Per il primo ha scritto Che donna, Lascerà e La moglie, l’amante, l’amica nel 1978, mentre per il secondo ha composto altre tre canzoni nel 1980: Mentre fuori piove, Causa mancato matrimonio e La solitudine.

La penna di Malgioglio è stata una centrale di creatività negli anni ’70 e ’80, ma il suo impegno ha cominciato a scemare negli anni ’90 fino a diventare sporadico negli anni 2000. La sua fama di personaggio televisivo sembra allontanarlo dalla scrittura di canzoni, ma riesce comunque a pubblicare alcuni singoli classici, come Sbucciami. Dopo una lunga pausa, è tornato recentemente alla ribalta con il singolo Malo nel 2022. La sua inesauribile creatività è stata rallentata nel corso degli anni, ma continua a fare musica senza sosta.