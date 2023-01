Dalila Di Lazzaro shock: “Per 11 anni non mi sono alzata dal letto, neanche per lavarmi”

“25 anni fa, Dalila ha subito un incidente in motorino che le ha causato una frattura alla prima vertebra cervicale. A causa del dolore cronico causato dall’incidente, per 11 anni non è stata in grado di alzarsi dal letto, neanche per prendersi cura di se stessa. I medici in Italia non hanno creduto al suo dolore e lei è dovuta andare in Arizona per ottenere un trattamento adeguato. Quando il pubblico e l’amica Mara hanno sentito questa storia, non sono riusciti a trattenere le lacrime e hanno subito abbracciato Dalila per confortarla.”