Davide Spigarolo chi è il fidanzato di Francesca Michielin

Francesca Michielin ha molteplici ragioni per essere felice: il 15 settembre, i riflettori si accenderanno sul suo debutto come presentatrice di X Factor, il suo primo romanzo Il Cuore è un organo (Mondadori) continua a riscuotere successo, così come il suo ultimo singolo Bonsoir.

Inoltre, il podcast Maschiacci, ideato e condotto da lei e disponibile su Spotify, che combatte il patriarcato e il maschilismo dando voce alle minoranze, è stato rinnovato per una seconda stagione (la prima puntata su 12 è in programma martedì 30 agosto). Il tour celebrativo dei suoi 10 anni di carriera, Michielin10 a teatro, partirà a febbraio 2023 e toccherà i teatri delle principali città d’Italia. A completare questo quadro felice, l’amore: nella sua vita (e sul feed IG), il fidanzato Davide Spigarolo.

Da sempre riservata riguardo alla sua vita privata e lontana dal mondo del gossip, Francesca Michielin non è mai stata al centro della cronaca rosa. Almeno fino a pochi giorni fa, quando ha postato sul suo account Instagram le foto delle sue vacanze sulle Dolomiti con un "compagno di avventura".

Una birra, una tisana per due, paesaggi mozzafiato e una foto di due ombre sull'asfalto: Francesca, citando le parole dell'amica Emma Marrone per la didascalia, ha presentato ai suoi follower una persona importante.

Una birra, una tisana per due, paesaggi mozzafiato e una foto di due ombre sull’asfalto: Francesca, citando le parole dell’amica Emma Marrone per la didascalia, ha presentato ai suoi follower una persona importante. «Non basterà settembre per dimenticare le montagne di cose che ci siamo detti», ha scritto la 27enne di Bassano del Grappa, citando la canzone “Davvero” e annunciando la sua relazione.

Il tag della foto è inequivocabile. Lo scatto delle ombre rimanda al profilo di @thespiga, alias Davide Spigaroli, laureato in scienze motorie, osteopata, personal trainer e coach del Gruppo Atletico Bassano 1948. Molto probabilmente, il ragazzo è originario della stessa cittadina della cantante di "Chiamami per nome", ma le informazioni su di lui sono davvero poche. Nel suo feed, altri scatti di coppia che confermano la notizia del gossip. Altre immagini della vacanza sull'Alpe di Siusi tra abbracci, sguardi complici e selfie divertenti con la didascalia tratta da una canzone di Taylor Swift, "august", «so much for summer love and saying "us"» e una dolce foto di coppia al tramonto, ricordo di un soggiorno a Lussinpiccolo in Croazia. Anche in questo caso, è Taylor a dare voce alle immagini. «Invisible string», scrive Davide, rendendo visibile per la prima volta quel legame che li tiene uniti.

Questo contenuto è importato da Instagram. Potreste trovare lo stesso contenuto in un altro formato, o potreste trovare ulteriori informazioni sul loro sito web.

Francesca e Davide sembrano davvero innamorati e felici insieme, e i loro scatti condivisi su Instagram ne sono una testimonianza. Nonostante la discrezione e la riservatezza che caratterizzano la cantante, le immagini parlano da sole e raccontano di una relazione sincera e appassionata.

Tra successi professionali e una vita sentimentale appagante, Francesca Michielin ha davvero tutte le ragioni per sorridere e godersi questo momento della sua vita. Il futuro sembra promettere ancora tante belle novità per lei, sia nella carriera musicale che nella vita personale. Siamo certi che i suoi fan non vedranno l’ora di scoprire cosa le riserveranno i prossimi mesi e di seguirla in tutte le sue avventure artistiche e personali.