Deragliamento del treno tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello: linee ferroviarie interessate

La mattina di giovedì 20 aprile, un treno è deragliato tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello, causando danni all’infrastruttura ma, fortunatamente, senza conseguenze per le persone. L’incidente ha interessato i servizi ad alta velocità sulla linea Milano-Roma e Venezia-Roma, oltre alla linea regionale Firenze-Prato-Viareggio.

Interruzioni e cancellazioni: ecco cosa sapere

In direzione nord, alcuni collegamenti ad alta velocità (AV) sono garantiti fino a Firenze, mentre in direzione sud fino a Bologna. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) stanno lavorando per ripristinare l’efficienza dell’infrastruttura, ma la circolazione resterà compromessa per le prossime ore, con cancellazioni parziali e totali di corse AV e regionali.Treno merci deraglia: interruzione della linea ferroviaria Bologna-Firenze

La circolazione ferroviaria tra Firenze e Bologna è interrotta sia sulla linea ad alta velocità che su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello, come confermato da un comunicato di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi).

Le misure adottate per affrontare la situazione

Nonostante i danni all’infrastruttura, non si segnalano conseguenze a persone. Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione. Tuttavia, la circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse.

Servizi ad alta velocità coinvolti: linea Milano-Roma e Venezia-Roma

Linea regionale interessata: Firenze-Prato-Viareggio

Collegamenti AV garantiti fino a Firenze (direzione nord) e Bologna (direzione sud)

Ulteriori informazioni verranno fornite dai tecnici di Rfi nel corso delle prossime ore, al fine di aggiornare i viaggiatori sulla situazione e sui tempi previsti per il ripristino della normale circolazione.