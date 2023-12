La polizia di Roma ha effettuato un importante arresto collegato a due casi di violenza sessuale: un nigeriano di 32 anni è stato sospettato di aver commesso reati di violenza sessuale aggravata e rapina, uno dei quali è avvenuto il 30 settembre 2022, nella zona della Garbatella a Roma. Ma c’è di più: emergono prove che lo collegano anche all’aggressione di una 19enne in un casolare ad Anzio, avvenuta il 12 maggio scorso.

La Squadra Mobile di Roma ha condotto un’approfondita indagine che ha rivelato somiglianze nel modus operandi dei due episodi. Grazie alla collaborazione delle vittime e alle perizie della Polizia Scientifica, è stata possibile una ricostruzione dettagliata delle modalità degli attacchi. L’uomo era già detenuto nel carcere di Velletri al momento dell’arresto.

La Violenta Aggressione a Roma

Il primo caso, datato 30 settembre 2022, coinvolge una donna di 40 anni. Dopo essere uscita da un ristorante nella zona della Garbatella, è stata brutalmente aggredita alle spalle, strattonata, e poi costretta con la forza a salire in un’auto parcheggiata. Dopo una lotta disperata, è stata soggetta a violenza sessuale e l’aggressore è fuggito.

Ora, il sospettato è in custodia cautelare per i reati di violenza sessuale aggravata e rapina. Le prove indicano che lo stesso uomo potrebbe essere coinvolto in un caso simile ad Anzio, avvenuto il 12 maggio precedente.





Questo arresto rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza sessuale, dimostrando l’importanza delle indagini della polizia e della collaborazione delle vittime nel portare i responsabili davanti alla giustizia.