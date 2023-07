Doppio dramma in casa: Una tragedia sconvolgente

Un’indescrivibile tragedia

Una terribile tragedia ha colpito una coppia di anziani nelle Marche. Il marito e la moglie sono morti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. La notizia è giunta questa mattina, venerdì 14 luglio, da Osimo, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, i due anziani hanno perso la vita molto probabilmente il giorno precedente.

Una scoperta devastante

L’uomo, di 80 anni, è stato trovato senza vita nel bagno al primo piano della loro abitazione. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il medico legale e l’ispezione cadaverica preliminare indicano che si tratti di una morte naturale. Si ipotizza che l’uomo sia caduto in bagno, battendo la testa. La moglie, accorgendosi dell’accaduto, avrebbe tentato di soccorrerlo, ma sarebbe caduta lungo le scale nel tentativo di raggiungere velocemente il piano inferiore.

Una situazione tragica

Entrambi i coniugi avevano problemi di salute da tempo, ma nessuno poteva prevedere l’evento drammatico che si è verificato molto probabilmente il giorno precedente, giovedì 13, in via Manzoni. Sul luogo sono intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. I pompieri hanno dovuto forzare una porta-finestra per accedere all’abitazione. Quello che hanno trovato all’interno era un quadro terribile.

Il corpo dell’ottantenne giaceva sul pavimento del bagno al primo piano. Gli investigatori, basandosi sulle prove scientifiche sul luogo, hanno ricostruito che il marito si sia accasciato a terra, ma prima di farlo è riuscito a chiamare la moglie. La donna si è precipitata per soccorrerlo, ma è caduta lungo le scale che portano al piano superiore.

Come riportato da CentroPagina, non sembrano esserci elementi che richiedano ulteriori approfondimenti medici, in quanto si tratta molto probabilmente di una morte naturale. Questo tragico evento ha sconvolto la piccola comunità di San Biagio, una frazione rurale e agricola, che si raduna intorno alla Chiesa parrocchiale dedicata a San Biagio Martire. In queste ore di lutto, la comunità si stringe attorno alla famiglia. I funerali si svolgeranno a breve per dare l’ultimo saluto a questa coppia sfortunata.