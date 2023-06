Dovevi stare zitta: Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso e le loro parole che scatenano il caos

Funerali di Silvio Berlusconi: la presenza di Barbara D’Urso e l’aneddoto controverso

I funerali di Silvio Berlusconi hanno visto la partecipazione di numerose persone, tra cui anche Barbara D’Urso, una delle conduttrici che ha contribuito al successo di Mediaset. Fuori dal Duomo, Barbara è stata intercettata dai giornalisti e ha raccontato un aneddoto sul presidente, scatenando subito dopo numerose critiche.

Un rapporto personale: Silvio e Barbara

Barbara D’Urso ha condiviso un aspetto intimo del suo rapporto con Silvio Berlusconi, rivelando: “Io lo chiamavo Silvio e lui mi chiamava Barbara, conoscendomi fin da quando ero piccola. Una delle cose divertenti che posso raccontare è una delle ultime serate che ho fatto su Canale 5. Lui mi ha chiamato il giorno dopo dicendo: ‘Signora d’Urso, il presidente vorrebbe parlare con lei'”.

Un commento inaspettato: il giudizio sul look di Barbara

Curiosa della chiamata, Barbara ha chiesto a Silvio cosa non gli fosse piaciuto dello show. Ecco la sua risposta: “Sei stata bravissima, come sempre. La più brava di tutte. Ma, secondo me, guarda… come ti sei vestita ieri sera, con quel tipo di abito Chanel e i capelli sciolti. Secondo me, nel promo che è stato mandato in onda, stavi meglio”.

La reazione di Barbara e la critica di Selvaggia Lucarelli

Barbara ha risposto scherzosamente a Silvio dicendo che non era possibile cambiare il look in quel momento. Tuttavia, le sue parole non sono state ben accolte da Selvaggia Lucarelli, che ha riproposto il video sui suoi social commentandolo in modo caustico: “Ma parliamo di me e del fatto che pensasse che sono la più brava di tutte”. Lucarelli ha interpretato il commento di Barbara come un’autopromozione inappropriata durante un funerale.

L’addio a Silvio Berlusconi e l’emozione dei familiari

Il funerale di Silvio Berlusconi si è concluso intorno alle 16.15. Durante la cerimonia, davanti alla bara, il necroforo ha mostrato una foto del Cavaliere sorridente. I figli dell’ex premier hanno lasciato l’uscita del feretro in lacrime, mentre la compagna Marta Fascina ha lanciato baci per un ultimo saluto.