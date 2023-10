Dramma all’ippodromo: Margherita Mayer cade da cavallo e il suo collo si spezza

In un evento travolgente e tragico, Margherita Mayer, rinomata amazzone, ha perso la vita durante il famoso “Sardegna Jumping Tour 2023” che si svolgeva a Tanca Regia. Durante le prove dell’evento, Mayer è stata tragicamente sbalzata dal suo cavallo, un incidente che ha lasciato il pubblico presente in uno stato di shock. Nonostante i migliori sforzi dei soccorritori, non c’è stato nulla da fare per la 60enne.

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, il cavallo di Mayer si è impennato improvvisamente, causando la caduta dell’amazzone. L’impatto con il terreno è stato estremamente violento, causando alla donna una rottura della colonna vertebrale a livello del collo. Questa lesione fatale ha reso vani i tentativi di soccorso, nonostante l’intervento immediato dei soccorritori sul posto. Dopo l’impatto, Mayer non ha più ripreso conoscenza e i medici hanno potuto solo constatare la sua morte.

Il comitato organizzatore del Sardegna Jumping Tour ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita di Margherita Mayer. In una dichiarazione hanno detto: “È con profonda tristezza che il Comitato Organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023, Agris, Fise e il Presidente di giuria comunicano che durante la warm up in corso nel pomeriggio, per un tragico incidente è morta l’amazzone. L’organizzazione, le amazzoni e i cavalieri, tutto il personale impegnato nell’evento ed i presenti alla tragica circostanza si stringono con affetto al dolore del marito e dei familiari”.





Questo tragico incidente è un duro colpo per il mondo dell’equitazione e un doloroso promemoria dei rischi che gli atleti affrontano in questo sport. Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere Margherita Mayer la ricorderanno come una donna appassionata e dedicata al suo sport.