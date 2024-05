Giulia Berdini età, figli, lavoro: chi è la moglie di Franco Di Mare

Giulia Berdini: chi è la moglie di Franco Di Mare. Età, figli e lavoro della moglie del noto giornalista





Franco Di Mare, celebre giornalista professionista, si è unito in matrimonio con Giulia Berdini solo due giorni prima della sua tragica scomparsa, avvenuta il 17 maggio 2024 a causa di una grave malattia. La loro relazione è sbocciata nella sede Rai di Saxa Rubra, un luogo emblematico per entrambi. Franco Di Mare, con una carriera lunga e distinta che iniziò come cronista giudiziario nel 1980 e culminò con il riconoscimento come giornalista professionista nel 1983, ha coperto numerosi conflitti internazionali, lasciando un’impronta significativa nel mondo del giornalismo. Ma chi è Giulia Berdini oggi? Scopriamo quanti anni ha e dettagli sulla sua vita privata.

Giulia Berdini età e biografia

Giulia Berdini, nata nel 1991, ha 33 anni. È conosciuta soprattutto per essere stata la compagna e poi moglie di Franco Di Mare, il rinomato giornalista italiano. La loro relazione ha avuto inizio quando si sono incontrati nella sede Rai di Saxa Rubra, dove Giulia era responsabile dei servizi di ristorazione. La sua giovane età rispetto a quella di Franco non ha impedito che tra loro nascesse un forte legame, culminato nel matrimonio celebrato poco prima della morte del giornalista.

Che lavoro fa Giulia Berdini

Giulia Berdini ha costruito una carriera solida nel settore della ristorazione. Dopo aver studiato marketing alberghiero, ha iniziato a lavorare come responsabile dei servizi di ristorazione presso la sede Rai di Saxa Rubra. La sua professionalità e dedizione le hanno permesso di gestire i servizi del bar della Rai, contribuendo significativamente al benessere quotidiano di dipendenti e visitatori degli studi televisivi. La sua competenza in questo ruolo è stata ampiamente riconosciuta e apprezzata, rendendola una figura di rilievo all’interno dell’ambiente lavorativo.

Giulia Berdini figli e vita privata

Nonostante la differenza di età tra Giulia e Franco, la loro relazione è cresciuta fiorente, portandoli a decidere di sposarsi due giorni prima della morte di Franco Di Mare. Giulia ha sempre mantenuto un profilo basso, preferendo vivere lontano dai riflettori del mondo della televisione e dello spettacolo. Franco Di Mare aveva una figlia, Stella Di Mare, nata da una precedente relazione. Stella è stata adottata nel 1995 mentre Franco si trovava in Bosnia per documentare la guerra per conto della Rai. Giulia, pur non avendo figli propri, ha accettato Stella come parte della sua famiglia, dimostrando grande affetto e supporto.

Giulia Berdini, ora vedova, continua a vivere con discrezione, sostenuta dall’amore e dal rispetto di chi ha conosciuto Franco Di Mare. La sua storia con il giornalista, sebbene breve, è stata intensa e significativa, segnata dall’affetto e dalla dedizione reciproca.