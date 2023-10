Dramma familiare: Uomo uccide la moglie e poi si toglie la vita

Un tragico omicidio-suicidio ha scosso il tranquillo comune di Bardi, in provincia di Parma. Bernard Zucconi, un uomo di 82 anni, ha sparato alla moglie Eleonora Moruzzi, per poi rivolgere l’arma contro se stesso.

I Dettagli dell’Incidente

Nel pomeriggio di mercoledì 4 ottobre, Zucconi ha preso la pistola e ha sparato alla moglie di 83 anni, nella loro villetta situata nella frazione di Cansaldi. L’uomo è stato trovato ancora vivo, con la pistola in mano, ma è deceduto in ospedale dopo poche ore dal suo ricovero.

Non ci sono molte incertezze riguardo il possibile movente di questa tragedia familiare. Secondo le testimonianze di alcuni vicini, entrambi gli anziani avevano problemi di salute. In particolare, Moruzzi soffriva di gravi problemi di deambulazione e non era più in grado di camminare. Si ritiene che Zucconi non potesse sopportare la vista della moglie in quelle condizioni.

Le Indagini in Corso

Le indagini sulla tragedia sono state affidate ai carabinieri di Bardi, Borgotaro e Parma. Gli investigatori stanno cercando eventuali lettere che Zucconi potrebbe aver lasciato per spiegare le ragioni del suo gesto.

La tragedia è stata scoperta da alcuni parenti che, arrivati nella villetta, hanno trovato Zucconi in fin di vita e Moruzzi morta sul pavimento. I soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in pochi minuti, compreso l’elisoccorso di Pavullo. Zucconi è stato immediatamente intubato e trasportato d’urgenza al reparto di rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma, dove è deceduto nel tardo pomeriggio.

Una Vita Trascorsa tra l’Italia e l’Inghilterra

La ricostruzione degli eventi sembra confermare le prime ipotesi: Zucconi avrebbe sparato alla moglie e poi si sarebbe suicidato. Entrambi originari della zona, avevano vissuto per diversi anni in Inghilterra, dove gestivano un negozio di fish and chips. La loro figlia vive attualmente a Londra. Dieci anni fa, la coppia aveva deciso di ritornare a Bardi.