Fedez beccato dalle telecamere interne del locale, ecco cosa evidenziano

Scontro nella notte milanese tra Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino, con Ludovica Di Gresy al centro delle indagini





La notte del 22 aprile 2024 ha visto Milano trasformarsi in teatro di uno scontro che ha coinvolto il noto rapper Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino, con la modella Ludovica Di Gresy a figurare tra gli elementi chiave della vicenda. Le telecamere di sicurezza della discoteca The Club, sita in largo La Foppa, hanno catturato i momenti salienti di un confronto che ha successivamente portato a un’aggressione ai danni di Iovino sotto la sua abitazione nel quartiere Portello.

Il cuore dell’indagine si concentra su un minivan scuro, avvistato dalle telecamere in via Marco Ulpio Traiano, da cui sarebbero discesi gli aggressori. La procura, guidata dalla pm Michela Bordieri, sta conducendo un’indagine per rissa, lesioni e percosse, cercando di disvelare le dinamiche sottostanti a questo episodio di violenza.

Nonostante le ferite evidenti, Iovino non ha presentato denuncia; tuttavia, le sue lesioni parlano chiaro. Interrogato, ha accennato a un diverbio legato a “questioni inerenti a una ragazza”, lasciando intendere una trama più complessa alle spalle dell’aggressione.

Parallelamente, si sta esaminando il coinvolgimento di Ludovica Di Gresy, modella 22enne e figura sempre più vicina a Fedez. Di Gresy ha ribadito di non essere stata presente quella notte, sostenendo di aver trascorso la serata con la sua famiglia. Queste dichiarazioni sono state confermate da interviste rilasciate al Messaggero e a Vanity Fair, in cui la modella ha precisato i suoi movimenti quella sera, negando qualsiasi coinvolgimento .

Nel frattempo, Fedez si difende dalle accuse, sostenendo la sua estraneità ai fatti e criticando la costruzione mediatica attorno alla vicenda, come riportato da Cosmopolitan. La situazione rimane intricata, con Milano Corriere che fornisce dettagli sulla serata in discoteca, evidenziando la presenza di Fedez e la potenziale implicazione di un gruppo di ultrà .

La vicenda rimane avvolta nel mistero, specialmente riguardo all’identità della ragazza dai capelli chiari vista sia nel privé del The Club che nel luogo dell’aggressione. La risoluzione di questo caso potrebbe gettare luce sulle dinamiche di una notte milanese che ha mescolato celebrità, tensioni e indagini.