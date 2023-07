Dramma in autostrada A4: Incidente mortale coinvolge famiglia, un decesso e tre feriti gravi

Un incidente stradale di enorme gravità si è verificato sull’autostrada A4, all’altezza di Dolo, con un bilancio drammatico: una vittima e tre feriti, la cui condizione è riportata come grave dai media locali. L’incidente si è verificato oggi, giovedì 13 luglio, poco dopo le 12.

Coinvolti un camion e un’auto: la dinamica dell’incidente

Per cause ancora da definire, un camion fermo su una piazzola vicino all’area di servizio Arino Ovest e un’auto con a bordo una famiglia si sono scontrati violentemente. I soccorsi sono stati immediatamente allertati da alcuni passanti che viaggiavano sull’autostrada in direzione Milano.

Le operazioni di soccorso e il tragico bilancio

Le operazioni di soccorso si sono protratte nel tempo, dato che l’auto era rimasta incastrata sotto il mezzo pesante. Nonostante gli sforzi, è stato accertato il decesso del conducente dell’auto. Gli altri occupanti, una donna e due minori, sono stati estratti, stabilizzati sul posto e trasportati in condizioni critiche negli ospedali di Mestre e Padova.

Indagini in corso per accertare le cause dell’incidente

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, le ambulanze del Suem-118 e gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, sotto la guida del Centro Operativo di Mestre.

Ripercussioni sul traffico autostradale

L’incidente ha avuto importanti ripercussioni sulla viabilità. L’atterraggio dell’elicottero del Suem per il trasporto dei feriti ha richiesto la chiusura dell’autostrada, causando code che hanno superato i 10 km in direzione Milano. La situazione è tornata alla normalità un’ora circa dopo l’incidente.

Intensificazione dei controlli stradali in Veneto

Questo tragico evento si inserisce in un trend preoccupante di incidenti stradali in Veneto, che ha indotto il governatore Luca Zaia, in collaborazione con le forze dell’ordine, ad aumentare i controlli sulle strade.