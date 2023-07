“È bellissima!”. La figlia vip compie 18 anni: un momento speciale, per la prima volta i fan vedono il suo volto

L’Emozionante Dedica di Daniele De Rossi per la Figlia Maggiorenne

Daniele De Rossi, celebre ex calciatore della Roma, ha scaldato il cuore dei fan con una tenera dedica alla figlia Gaia, che ha appena compiuto 18 anni. Le parole sincere e toccanti dell’ex centrocampista hanno raggiunto il cuore di molti, grazie alla loro autenticità disarmante. Gaia, figlia primogenita nata dal primo matrimonio di De Rossi con Tamara Pisnoli, ha celebrato il suo diciottesimo compleanno domenica 16 luglio, un’occasione che il padre ha voluto condividere con il mondo, nonostante la famiglia abbia sempre mantenuto una riservatezza assoluta sulla vita privata della ragazza.

Interessante notare come il 16, data del compleanno di Gaia, sia sempre stato un numero fortunato per De Rossi, un emblema del suo ruolo storico come vice di Francesco Totti nel calcio. Su Instagram, De Rossi ha voluto dedicare alla figlia un messaggio profondo e affettuoso.

Il Tocco Dolce del Post di Daniele De Rossi

“Nella vita – scrive De Rossi nel suo post – l’importante è sorridere insieme, mia cara Gaia. Oggi che compi 18 anni, dimostri di saper distinguere il giusto dallo sbagliato, di saper ridere e piangere. Sei amata dai tuoi fratelli e dai tuoi amici. E poi, sei tu l’artefice dello ‘stretching per gli occhi’, che ci renderà miliardari. Auguri, amore mio. Sono impaziente di vedere la donna in cui ti trasformerai, perché sono sicuro che mi stupirai”.

A questo punto, la stessa Gaia risponde al padre con un commento che trasuda affetto: “Ti amo tanto, papà. Anche se passano gli anni, lo stretching all’occhio rimarrà per sempre”.

Un Padre Presente: Daniele De Rossi

Il legame tra Daniele e Gaia è evidentemente forte e saldo. Alcuni fan ricorderanno quando, solo qualche giorno fa, la giovane Gaia era alle prese con gli esami di maturità. Proprio in quel periodo, la Roma disputava la finale di Europa League contro il Siviglia. Ma De Rossi, in un gesto d’amore paterno, decise senza esitazione di supportare la figlia piuttosto che il suo ex team. Perché una squadra di calcio avrà sempre altre partite da giocare, ma una figlia compie 18 anni una sola volta. Un esempio splendido di un padre devoto.